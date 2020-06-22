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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الصحة» تكشف العامل المؤثر في تحسّن مصابي كورونا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:16 م
الدكتورة نهى عاصم،
الدكتورة نهى عاصم،
رباب الأهواني
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وصفت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون البحوث، تجارب فيروس كورونا المستجد بالـ«خدّاعة»، حيث يختلف الوضع من مصاب لآخر، لافتة إلى أن الحفاظ على التغذية السليمة وتقوية الجهاز المناعي سبل أساسية لتجنب التعرض لمضاعفات الإصابة.

أضافت نهى، خلال لقاء خاص عبر سكايب مع برنامح "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مع لبنى عسل، مساء الإثنين، أن هناك 11 تجربة إكلينيكية تجرى على لقاحات لعلاج فيروس كورونا على مستوى العالم، ولم يتم الوصول، حتى الآن، إلى عقار فعال في الحماية منه.

وكشفت مستشار وزيرة الصحة لشؤون البحوث أن بيانات المرضى المصريين المصابين بكورونا توضح أن تحسن الحالة مرتبط بالوضع الصحي للشخص قبل الإصابة.

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