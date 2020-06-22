«تعليم القاهرة»: أخصائي تطوير بلجان الثانوية لمتابعة الإجراءات الاحترازية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تخصيص أخصائي تطوير تكنولوجي بكل لجنة من لجان الثانوية العامة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والتواصل المباشر أونلاين.وأكدت المديرية في بيان لها، منذ قليل، أن وكيل أول الوزارة مدير مديرية القاهرة أرسل خطابا عاجلا لمديري عموم الإدارات التعليمية، ينص على تخصيص أخصائي تطوير تكنولوجي بكل لجنة من لجان الثانوية العامة بالإدارات التعليمية الـ32 التابعة للقاهرة.وأوضح الخطاب أن ذلك لمتابعة ومراجعة ورصد إجراءات جودة التعقيم باللجان وملء وإرسال الاستمارة المخصصة لذلك أونلاين بالتنسيق مع قسم التطوير بكل إدارة.وأشارت المديرية إلى أنه يجب مراعاة ألا يكون لديه مانع قانوني من دخول اللجنة أو القيام بأي أعمال تابعة لامتحانات الثانوية العامة.