سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-6-2020 بالبنوك المصرية

سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 23-6-2020، والذي شهد أمس الإثنين تراجعًا ملحوظًا بمقدار قرش واحد، حسبما أفادت التقارير النهائية في عدد من البنوك العاملة المصرية.وجاء متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع، ويرصد موقع " الدستور" التقرير اليومي لسعر تداول الدولار الأمريكي في الأسواق المحلية المصرية.كما نرصد في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-6-2020 في البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات، كما نرصد أعلى سعر بيع للدولار في البنوك، وأقل سعر للشراء، بالإضافة إلى آخر تحديثات سعر الدولار عالميًا، وسعر الدولار في البنك المركزي المصري.وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 16.12 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع، كما سجل في بنكي "الأهلي" و"مصر" 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع، بالمقارنة مع سعره أمس الإثنين والذي سجل 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.كما استقر سعر الدولار الأمريكي في بنوك "القاهرة، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والتجاري الدولي" عند 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.واستقر سعر الدولار الأمريكي أيضًا في بنك الإسكندرية عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع، بعد أن سجل أمس الأول الأحد 16.12 جنيه للشراء وسجل للبيع حوالي 16.22 جنيه.واستقر سعر الدولار في بنوك "أبو ظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول، والبركة" عند 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.يذكر أن البنك المركزي المصري قد مد فترة إعفاء التحويلات المحلية بين المصارف في البلاد بالجنيه المصري من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها حتى 15 سبتمبر القادم.وذكر البنك المركزي، في بيان له، أن القرار يأتي في ضوء استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من استخدام العملات النقدية بهدف مواجهة أزمة فيروس كورونا.ووجه البنوك بضرورة دعم البنية التحتية وإدارات التحويلات بما يتيح تنفيذ طلبات العملاء في نفس اليوم، وذلك لتشجيعهم على استخدام الخدمات البنكية وحثهم على الحد من استخدام النقد.