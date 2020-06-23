رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-6-2020 بالبنوك المصرية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:42 ص
الدولار
الدولار
أحمد عاشور
طباعة
استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 23-6-2020، والذي شهد أمس الإثنين تراجعًا ملحوظًا بمقدار قرش واحد، حسبما أفادت التقارير النهائية في عدد من البنوك العاملة المصرية.

وجاء متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع، ويرصد موقع " الدستور" التقرير اليومي لسعر تداول الدولار الأمريكي في الأسواق المحلية المصرية.

كما نرصد في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-6-2020 في البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات، كما نرصد أعلى سعر بيع للدولار في البنوك، وأقل سعر للشراء، بالإضافة إلى آخر تحديثات سعر الدولار عالميًا، وسعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية


وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 16.12 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع، كما سجل في بنكي "الأهلي" و"مصر" 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع، بالمقارنة مع سعره أمس الإثنين والذي سجل 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار الأمريكي في بنوك "القاهرة، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والتجاري الدولي" عند 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي أيضًا في بنك الإسكندرية عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع، بعد أن سجل أمس الأول الأحد 16.12 جنيه للشراء وسجل للبيع حوالي 16.22 جنيه.

واستقر سعر الدولار في بنوك "أبو ظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول، والبركة" عند 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

يذكر أن البنك المركزي المصري قد مد فترة إعفاء التحويلات المحلية بين المصارف في البلاد بالجنيه المصري من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها حتى 15 سبتمبر القادم.

وذكر البنك المركزي، في بيان له، أن القرار يأتي في ضوء استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من استخدام العملات النقدية بهدف مواجهة أزمة فيروس كورونا.

ووجه البنوك بضرورة دعم البنية التحتية وإدارات التحويلات بما يتيح تنفيذ طلبات العملاء في نفس اليوم، وذلك لتشجيعهم على استخدام الخدمات البنكية وحثهم على الحد من استخدام النقد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التأمين الصحي» يكشف عدد الطلاب مصابي كورونا أول يوم لامتحانات الثانوية

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة بعد امتحان اللغة العربية بقنا

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

غدًا.. الحكومة تعلن موعد رفع حظر التجوال

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

«مافيش أمل».. سر اغتيال «دنقل» قبل وفاته

«كممثلة وكأنثى».. رشدي أباظة يعترف بحبه لصباح في لقاء تلفزيوني

مجنون شويكار.. هددها بـ«ماء النار» بعد عشرات الرسائل الغرامية

نجم الساعة

«كممثلة وكأنثى».. رشدي أباظة يعترف بحبه لصباح في لقاء تلفزيوني

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة: ليلة نوم سيئة قد تجعل الشخص معتل المزاج

دراسة تحدد العوامل الاجتماعية والسلوكية الأكثر ارتباطًا بالموت

أسماء تصنع قصصا للأطفال على يوتيوب: بحارب المحتوى غير الهادف

تردد قناة مصر التعليمية 2020 لمشاهدة أهم مراجعات ليلة الامتحان النهائية

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. «أردوغان» الضيف الثقيل فى الجامعة العربية
ماجد حبته
ذئب منفرد.. أم عميل متمرد؟
جمال طه
10 ملاحظات على خط مصر الأحمر
القس. رفعت فكرى
من أب لابنه
المزيد

الثقافة

«ماذا يجرى فى ليبيا».. كتاب جديد لمصطفى بكرى عن دار سما

«جزويت» الثقافى يناقش رواية «الأنفس الميتة» على فيس بوك

خالد ناصف: سأحارب المزورين بطريقتهم.. ولن أسمح لأحدهم التربح على حسابي

«طقوس الشعرية المعاصرة».. كتاب جديد لـ محمد سعدون