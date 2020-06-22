وزير الخزانة الأمريكي: ملتزمون بدعم اتفاق عادل لسد النهضة

أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، التزام بلاده بدعم اتفاق عادل ومنصف بشأن سد النهضة يوازن بين مصالح مصر والسودان وإثيوبيا.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخزانة الأمريكي مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، وفق قناة "الحرة" الأمريكية.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن منوشن بحث جهود حمدوك للعمل مع مصر وإثيوبيا من أجل معالجة القضايا العالقة وعلى رأسها الخلافات على ملء سد النهضة وتشغليه.وشدد المسئولان على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ونهائي لملء السد وإدارته.يذكر أن وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، أكد في وقت سابق اليوم أن مبادرة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ودعوته للتفاوض حول سد النهضة ما زالت قائمة ومطروحة لمواصلة التفاوض.وشدد عباس على أنه حال انعقاد مجلس الأمن لمناقشة الأمر فالسودان جاهز ومستعد ليس فقط لعرض موقفه من سد النهضة، لكن أيضا لتقديم حلول متوازنة ومنصفة لكل الأطراف.