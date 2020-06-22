«مصر للطيران» توضح حقيقة جدول رحلات يوليو

نفت شركة «مصر للطيران» ما تردد عن جدول تشغيل رحلات الشركة لبعض الدول العربية ومنها السعودية بواقع ٩١ رحلة أسبوعيا و٣٥ رحلة أسبوعيا للإمارات و٢٨ رحلة أسبوعيا للكويت وغيرها اعتبارا من أول يوليو المقبل.وأكدت الشركة أن معدلات التشغيل المشار إليها في الجدول المنشور كانت قبل توقف حركة الطيران في أعقاب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وليست خاصة بالفترة المقبلة حيث جار حاليا إعداد جداول التشغيل لجميع خطوط الشبكة الدولية وفقا لحجم الطلب الفعلي على هذه الوجهات وفي ضوء قرارات الدول الأخرى بشأن موقف فتح حركة الطيران الدولي لديها.وتهيب الشركة بعملائها الكرام متابعة موقف التشغيل وتحديث جدول الرحلات أولا بأول من خلال الموقع الإلكتروني egyptair.com أو الاتصال بمركز الخدمة التليفونية على رقم ١٧١٧ أو زيارة مكاتب مصر للطيران ووكلائها السياحيين.