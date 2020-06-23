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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 23-6-2020 فى القاهرة والمحافظات

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:42 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
هبه محمد
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يقدم "الدستور" مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 23-6-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، حيث تستمر جهود هيئة السكك الحديد في عملية تجديد وتطوير عربات القطارت وتعقيمها خوفًا على صحة المواطنين من عدوى فيروس كورونا المستجد. 

ويقوم المواطن المصري حاليًا في البحث عن مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 23-6-2020 في القاهرة وباقي المحافظات، نظرًا لتغير مواعيد حظر التجوال التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا وهي من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا، وفقًا لقرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير النقل.

وتتناسب مواعيد القطارات ومحطات المترو وفقًا لمواعيد حظر التجوال التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا.

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 23-6-2020


تعرف على مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1143 - مميز

يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.

قطار رقم 935 - مكيف

يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 - مكيف

ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 956 - مختلط

يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.

قطار رقم 954 - مختلط

يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.

قطار رقم 966 - مختلط

يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.

قطار رقم 586 - مختلط

ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 948 - مختلط

يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.

قطار رقم 662 - ركاب

يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل القطار محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.

قطار رقم 268 -ركاب

يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل القطار المحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.

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