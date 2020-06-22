«الغربية» تنفذ 7 قرارات إزالة خلال آخر 24 ساعة

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية حملاتها المكبرة لاسترداد حق الدولة بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ومخالفات البناء العشوائى بالتنسيق مع قوات الأمن.وأوضح محافظ الغربية، أن إجمالي إزالة التعديات بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ في 16 مارس الماضي وحتى اليوم بلغ 1326 حالة تعدٍ متنوعة سواء علي الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف.وقال محافظ الغربية، أنه تم إزالة 556 حالة تعدٍ علي أراضي زراعية علي مساحة 27 فدانا و7 قراريط و14 سهما، كما تم إزالة 525 بناء مخالف علي مساحة 67 ألف متر و863 مترًا مربعا، بإلاضافة الي استرداد 12 ألفا و850.5 مترًا مربعا من أراضي أملاك الدولة حصيلة إزالة 235 تعديا.وأضاف رحمي، أن الحملات المكبرة أسفرت كذلك عن تنفيذ 7 قرارات إزالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، شملت 4 قرارات إزالة لتعديات علي أراض زراعية علي مساحة 2 قيراط و20 سهما بمركز طنطا وسمنود، و3 قرارات إزالة لمخالفات بناء على مساحة 339 مترا بحي أول المحلة الكبرى ومركز زفتي.