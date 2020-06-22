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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تشيد بقرار السعودية بشأن موسم الحج

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:58 م
موسم الحج
موسم الحج
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أشادت الإمارات العربية المتحدة، بقرار المملكة العربية السعودية بشأن موسم الحج هذا العام، حيث قررت المملكة اقتصار الحج هذا العام على عدد محدود جدا من حجاج الداخل؛ بسبب الظروف الراهنة التي رافقت انتشار فيروس كورونا "كوفيد – 19”.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الإمارات أشادت بالجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف.

ويأتي قرار المملكة للإسهام في الإجراءات الوقائية والاحترازية المبذولة لانتشار المرض والمحافظة على صحة النَّاس وحياتهم، والتي تعدَّ من أهم مقاصد شرعنا الحنيف؛ فقد ربط الله عزَّوجلَّ في القرآن الكريم عبادة الحج بالاستطاعة، والتي لا تتوفر في مثل هذه الظروف.

وأعلن مكتب شئون الحجاج بدولة الإمارات العربية المتحدة، عدم المشاركة في موسم حج هذا العام 1441هـ الموافق 2020 م بعد قرار المملكة الأخير، بعد التنسيق والتشاور مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

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