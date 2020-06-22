رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

خالد ناصف: سأحارب المزورين بطريقتهم.. ولن أسمح لأحدهم التربح على حسابي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:54 م
خالد ناصف
خالد ناصف
ايهاب مصطفى
طباعة
دشن خالد ناصف، مدير دار الوطن للنشر والتوزيع مبادرة يحاول من خلالها بيع كتبه بديلًا عن المكتبات التي أغلق بعضها والبعض الآخر يعاني الكثير من الخسائر في ظل أزمة كورونا.

قال خالد ناصف:" الفكرة بدأت بأن هناك دور نشر معرضة للإغلاق بسبب ركود حالة البيع في ظل جائحة كورونا، والحقيقة أن أرباح دور النشر يأخذها من لا يستحق وهم أصحاب الفرشات الذين يضربون الكتب ويبيعونها وصاحب الدار يراقب حركة البيع من بعيد ويتحسر على أمواله التي تذهب سدى، ومن هنا قررت أن أعرض كتبي الأصلية عليهم، لعلهم يأخذونها ويبيعونها حتى وإن كانوا سيحصلون نسبة من الأرباح، وبالفعل توجهت إلى أصحاب (الفرش) وأخبرتهم بأنني أريد بيع كتبي مقابل هامش ربح تمامًا كالمكتبات، لكني فوجئت بتعنت كبير جدًا، ويريدون أخذ الكتاب بأقل من نصف الثمن لكي يكون هامش الربح الأكبر في جيوبهم.

أضاف ناصف، لـ"الدستور":"هنا فكرت، لماذا لا تكون لي فرشة تبيع كتبي وبدون أي هوامش ربح، ومن هنا قررت ورحت أبحث عن مكان يتوائم واحتياجاتي من حيث الكثافة السكانية والمرور الدائم وغيرها، وبالفعل استأجرت مكانًا أول شارع 26 يوليو أمام حديقه الأزبكية ومترو العتبة وقررت أن يكون مقرًا لفرشتي حتى أواجه المزورين بالكتاب الأصلي.

وتابع" من هنا فإن الخصم الذي كان سيأخذه البائع سأمنحه للقارئ وسأبيع بأرخص الأسعار حتى أتسبب في خسارة كبيرة لهم، فانت كقارئ إن وجدت الكتاب الأصلي والمضروب ووجدت الاصلي أرخص من المضروب فمن البديهي أنك ستشتري الكتاب الأصلي، وليس كتاب دار نشر الوطن فقط، أنا سأجعلها مكتبة كاملة لكتب كل دور النشر والأصلي منها فقط، ويدا بيد نستطيع الخروج بخسائر قليلة في ظل أزمة كورونا التي تهدد الكثير بالتوقف وعدم المتابعة، ومن هنا قررت محاربة المزورين، ولن أسمح لاحدهم بالتربح على حسابي.

موضوعات متعلقة

وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة بعد امتحان اللغة العربية بقنا

«التأمين الصحي» يكشف عدد الطلاب مصابي كورونا أول يوم لامتحانات الثانوية

غدًا.. الحكومة تعلن موعد رفع حظر التجوال

طلّقت 7 مرات.. سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

غدًا.. الحكومة تعلن موعد رفع حظر التجوال

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

حالتا وفاة و3 محاولات غش بامتحان الثانوية الأزهرية اليوم

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

«كممثلة وكأنثى».. رشدي أباظة يعترف بحبه لصباح في لقاء تلفزيوني

مجنون شويكار.. هددها بـ«ماء النار» بعد عشرات الرسائل الغرامية

حكاية أغرب اتهام وُجه لـ فرج فودة.. «شبه شيخ الأزهر بعامة الناس»

المشاهد المنسية (4).. سر جراحة التجميل في وجه أحمد زكى: «رفضها الأطباء»

نجم الساعة

«كممثلة وكأنثى».. رشدي أباظة يعترف بحبه لصباح في لقاء تلفزيوني

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أسماء تصنع قصصا للأطفال على يوتيوب: بحارب المحتوى غير الهادف

تردد قناة مصر التعليمية 2020 لمشاهدة أهم مراجعات ليلة الامتحان النهائية

ديزني لاند باريس تفتح أبوابها مجددا في 15 يوليو

لبنان يحيي «عيد الموسيقى» من الشرفات

مقالات الرأي
ماجد حبته
ذئب منفرد.. أم عميل متمرد؟
جمال طه
10 ملاحظات على خط مصر الأحمر
القس. رفعت فكرى
من أب لابنه
مؤمن المحمدي
العزيمة
المزيد

الثقافة

خالد ناصف: سأحارب المزورين بطريقتهم.. ولن أسمح لأحدهم التربح على حسابي

«طقوس الشعرية المعاصرة».. كتاب جديد لـ محمد سعدون

غدًا.. فوزي حداد ضيف «اقرأ معانا» عبر يوتيوب «الأعلى للثقافة»

في ذكرى افتتاحه.. المصلون يملأون الجامع الأزهر