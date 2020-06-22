خالد ناصف: سأحارب المزورين بطريقتهم.. ولن أسمح لأحدهم التربح على حسابي

دشن خالد ناصف، مدير دار الوطن للنشر والتوزيع مبادرة يحاول من خلالها بيع كتبه بديلًا عن المكتبات التي أغلق بعضها والبعض الآخر يعاني الكثير من الخسائر في ظل أزمة كورونا.قال خالد ناصف:" الفكرة بدأت بأن هناك دور نشر معرضة للإغلاق بسبب ركود حالة البيع في ظل جائحة كورونا، والحقيقة أن أرباح دور النشر يأخذها من لا يستحق وهم أصحاب الفرشات الذين يضربون الكتب ويبيعونها وصاحب الدار يراقب حركة البيع من بعيد ويتحسر على أمواله التي تذهب سدى، ومن هنا قررت أن أعرض كتبي الأصلية عليهم، لعلهم يأخذونها ويبيعونها حتى وإن كانوا سيحصلون نسبة من الأرباح، وبالفعل توجهت إلى أصحاب (الفرش) وأخبرتهم بأنني أريد بيع كتبي مقابل هامش ربح تمامًا كالمكتبات، لكني فوجئت بتعنت كبير جدًا، ويريدون أخذ الكتاب بأقل من نصف الثمن لكي يكون هامش الربح الأكبر في جيوبهم.أضاف ناصف، لـ"الدستور":"هنا فكرت، لماذا لا تكون لي فرشة تبيع كتبي وبدون أي هوامش ربح، ومن هنا قررت ورحت أبحث عن مكان يتوائم واحتياجاتي من حيث الكثافة السكانية والمرور الدائم وغيرها، وبالفعل استأجرت مكانًا أول شارع 26 يوليو أمام حديقه الأزبكية ومترو العتبة وقررت أن يكون مقرًا لفرشتي حتى أواجه المزورين بالكتاب الأصلي.وتابع" من هنا فإن الخصم الذي كان سيأخذه البائع سأمنحه للقارئ وسأبيع بأرخص الأسعار حتى أتسبب في خسارة كبيرة لهم، فانت كقارئ إن وجدت الكتاب الأصلي والمضروب ووجدت الاصلي أرخص من المضروب فمن البديهي أنك ستشتري الكتاب الأصلي، وليس كتاب دار نشر الوطن فقط، أنا سأجعلها مكتبة كاملة لكتب كل دور النشر والأصلي منها فقط، ويدا بيد نستطيع الخروج بخسائر قليلة في ظل أزمة كورونا التي تهدد الكثير بالتوقف وعدم المتابعة، ومن هنا قررت محاربة المزورين، ولن أسمح لاحدهم بالتربح على حسابي.