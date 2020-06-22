«بعد استئناف التدريب».. نادٍ سعودى يعلن إصابة 2 من لاعبيه بكورونا

انطلقت تدريبات الاتفاق السعودي المعار إليه لاعب الأهلي وليد أزارو، مساء اليوم الإثنين، تحضيرًا لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم 2019- 2020.وأعلن الاتفاق السعودي أن الإدارة حرصت على تطبيق كافة التدابير الاحترازية وفق بروتوكول وزارة الرياضة ابتداءً من السماح بدخول التدريب للاعبين وأعضاء الفريق من أجهزة فنية وإدارية وطبية من الذين اجتازوا فحص فيروس كورونا.وكشف الفحص، الذي قام به نادي الاتفاق للاعبيه، عن وجود حالتين إيجابيتين وهي للحارس عبدالله الصالح، واللاعب ماهر محمد، مُنح على أثرها اللاعبان إجازة مرضية.وشهد التدريب غياب 8 لاعبين بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا، حيث لم تظهر فحوصات الثلاثي محمد الكويكبي وصالح العمري وعبدالله الخطيب، فيما منحت الإدارة إجازة مرضية بداعي المخالطة للثلاثي علي الخيبري وحسين سالم وماجد النجراني.