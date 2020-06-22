رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين: نخطو خطوات مهمة لإفشال مشاريع الضم الإسرائيلية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:38 م
نبيل أبو ردينة
نبيل أبو ردينة
أ ش أ
طباعة
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، إن المهرجان الوطني في أريحا الرافض لخطة الضم الإسرائيلية، والذي شهد مشاركة الآلاف من أبناء شعبنا وبحضور دولي واسع، وجّه رسالة للحكومة الإسرائيلية بأن أي محاولة للضم لن تمر، وأن الخارطة الوحيدة هي خارطة دولة فلسطين، والعنوان هو رام الله، والرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية.

وأضاف أبو ردينة- في تصريحات نشرتها وكالة أنباء فلسطين (زفا) اليوم الإثنين: "لا يجوز أن تعتقد إسرائيل في لحظة من اللحظات أن خرائطهم ستمر، شعبنا ناضل طويلا وقطع شوطا طويلا ولن يسمح بتمرير هذه المؤامرة الجديدة".

وتابع: "تماما كما أفشلت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، خطة السلام الأمريكية بل دفنتها، الآن نحن في مرحلة دفن سياسة الضم وكل الإجراءات الإسرائيلية".

ولفت إلى أن المهرجان حمل رسالة مهمة أيضا تقول بالحرف الواحد، إن المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والصين، واليابان، وبقية الدول الهامة في العالم، وممثل المجموعة العربية، تؤيد جميعها الموقف الفلسطيني الوطني الرافض للضم، وتؤكد على الحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة التي لا غبار عليها: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن الخارطة الوحيدة على الطاولة هي الخارطة الفلسطينية.

ولفت أبوردينة، إلى أن اتصالات القيادة الفلسطينية تجري على قدم وساق ومنذ فترة طويلة مع مختلف دول العالم، موضحًا أن الردود الإيجابية التي وصلت ردًا على الرسائل التي بعثها الرئيس عباس للجنة الرباعية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومختلف رؤساء العالم، تؤكد الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات المجلس الوطني الفلسطيني، "هذه الشرعية التي نقبل بها على الأرض".

ونوه إلى أن كل البعثات الدبلوماسية التي دعيت إلى مهرجان أريحا الوطني حضرت دون استثناء، ابتداءً من ممثل الأمم المتحدة مرورا بالدول العظمى روسيا، والصين، واليابان، والأوروبيين، والأشقاء العرب.

وقال: "لن يتوقف الجهد الفلسطيني الشعبي والرسمي والسياسي، والذي يديره الرئيس محمود عباس على مدار الساعة مع كافة الأطراف ويتابع دقيقة بدقيقة كل ما يجري، سواء في الشارع الفلسطيني فيما يتعلق بالحراك ضد الضم، أو فيما يتعلق بوباء كورونا الذي ينتشر هذه الأيام".

وأضاف: "نقول بكل ثقة وجدارة، أن المعركة مستمرة وقاسية وطويلة، لكننا نخطو خطوات مهمة لإفشال كل المشاريع، وكانت الرسالة اليوم واضحة: العالم بأسره يرفض الضم".

وحذّر أبوردينة أنه في حال إقدام إسرائيل على تنفيذ مخططات الضم فستكون هناك قرارات فلسطينية مهمة وقاسية، وقال "سيدفع الجميع ثمنها ولن نكون الوحيدين ضحايا لهذا القرار الإسرائيلي الجائر"، مؤكدًا استمرار القيادة الفلسطينية في معركتها لإسقاط خطط الضم مهما طال الزمن.

وتابع: "لن تضيع تضحيات الشعب الفلسطيني وإنجازاته الكبيرة والهائلة التي حققها بنضاله الطويل، والعالم اليوم من الأرض الفلسطينية أرسل رسالة لإسرائيل أننا مع القيادة الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني".

وأضاف: أن "القرار الفلسطيني والموقف الفلسطيني والهبة الفلسطينية هي أساس هذه الانتصارات والإنجازات، وهذه الهبة والاحتجاجات ستستمر على الأرض الفلسطينية وفي كل مكان يتواجد فيه الفلسطيني في العالم، والمعركة طويلة ومستمرة ولن يتراجع شعبنا قيد أنملة، إما أن تسقط المؤامرة وإما لكل حادث حديث".

موضوعات متعلقة

«التأمين الصحي» يكشف عدد الطلاب مصابي كورونا أول يوم لامتحانات الثانوية

تفاصيل نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

غدًا.. الحكومة تعلن موعد رفع حظر التجوال

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

غدًا.. الحكومة تعلن موعد رفع حظر التجوال

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

حالتا وفاة و3 محاولات غش بامتحان الثانوية الأزهرية اليوم

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

«كممثلة وكأنثى».. رشدي أباظة يعترف بحبه لصباح في لقاء تلفزيوني

مجنون شويكار.. هددها بـ«ماء النار» بعد عشرات الرسائل الغرامية

حكاية أغرب اتهام وُجه لـ فرج فودة.. «شبه شيخ الأزهر بعامة الناس»

المشاهد المنسية (4).. سر جراحة التجميل في وجه أحمد زكى: «رفضها الأطباء»

نجم الساعة

«كممثلة وكأنثى».. رشدي أباظة يعترف بحبه لصباح في لقاء تلفزيوني

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أسماء تصنع قصصا للأطفال على يوتيوب: بحارب المحتوى غير الهادف

تردد قناة مصر التعليمية 2020 لمشاهدة أهم مراجعات ليلة الامتحان النهائية

ديزني لاند باريس تفتح أبوابها مجددا في 15 يوليو

لبنان يحيي «عيد الموسيقى» من الشرفات

مقالات الرأي
ماجد حبته
ذئب منفرد.. أم عميل متمرد؟
جمال طه
10 ملاحظات على خط مصر الأحمر
القس. رفعت فكرى
من أب لابنه
مؤمن المحمدي
العزيمة
المزيد

الثقافة

خالد ناصف: سأحارب المزورين بطريقتهم.. ولن أسمح لأحدهم التربح على حسابي

«طقوس الشعرية المعاصرة».. كتاب جديد لـ محمد سعدون

غدًا.. فوزي حداد ضيف «اقرأ معانا» عبر يوتيوب «الأعلى للثقافة»

في ذكرى افتتاحه.. المصلون يملأون الجامع الأزهر