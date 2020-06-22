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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الثقافة»: تقديم عروض مسرحية من «حكايات الولاد والأرض» في القرى

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:38 م
الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم
أحلام عبدالرحمن
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كشفت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن الوزارة تحضر لعروض مسرحية صغيرة من كتاب "حكايات الولاد والأرض"، مشيرة إلى أن العروض ستقدم في القرى والمدن، وتبدأ في كل مرة من مسقط رأس البطل، ثم تطوف بعدد من القرى والمدن.

وأوضحت وزيرة الثقافة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "ON"، أن كتاب "حكايات الولاد والأرض"، يتناول واقعا إنسانيا لجنودنا الأبطال، وهناك استعداد لإصدار 10 أجزاء آخرين.

وأضافت: "بدأنا في تحضير هذه الحكايات بعروض مسرحية مصغرة وبدأنا في كتابتها وتنفيذها، وستعرض في المحافظات وقري الأبطال".

وفيما يخص جوائز الدولة التقديرية، قالت الوزيرة إنها تمنح بناء على قوانين ولوائح، وأنها تسعي لتعديل قواعد منح جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية لتضم المبدعين الراحلين وليس الأحياء فقط.

ولفتت إلى أن الترشيح لجوائز الدولة التقديرية يتم من خلال الجامعات المصرية والمؤسسات الحكومية.

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