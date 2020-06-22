«التضامن»: المتقدمون لـ«حج الجمعيات» سيدخلون قرعة 2021

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، إن وزارة التضامن الاجتماعي قررت بعد قرار المملكة العربية السعودية بإقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، أنه يحق لمن تقدم فى قرعة هذا العام دخول قرعة حج الجمعيات العام المقبل 2021، دون تقديم أي طلبات مرة أخرى طالما تنطبق عليه الشروط التي تم إعلانها، ولا يوجد عذر يمنعه عن الحج.وأضاف عبدالموجود، لـ"الدستور"، أنه تقدم هذا العام لحج الجمعيات 31 ألف شخص، وكان من المقرر اختيار 12 ألفا فقط من هذه الأعداد وفقا لحصة وزارة التضامن.وأشار إلى أن الوزارة لم تتعاقد حتى تاريخ إعلان فتح باب الحج على الفنادق بالمملكة، موضحا أنه لا يمكن استمرار العمل بأي اتفاق مع الجانب السعودي للعام المقبل، لأن حج الجمعيات مرتبط بأسعار الصرف والتى قد تختلف من فترة لأخرى.