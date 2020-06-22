ارتفاع أسعار النفط بنهاية تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار النفط فى نهاية تعاملات، اليوم الإثنين، إلى أكثر من 2.5% بدعم من تعافي الطلب على الوقود بسبب تخفيف بعض الدول إجراءات العزل والإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وعودة النشاط الاقتصادي تدريجيا.وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنحو 2.5% ليسجل 43.15 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يوليو بنحو 2%، ليسجل 40.60 دولار للبرميل.وجاء الصعود في أسعار النفط مع خفض الإمدادات لدى معظم المنتجين، حيث ينفذ تحالف "أوبك+" خفضًا قدره 9.7 مليون برميل يوميًا في الإنتاج النفطي، وهو الاتفاق الذي يستمر حتى نهاية الشهر المقبل.كما تلقت الأسعار دعما من بيانات، أشارت إلى أن عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة وكندا، وهو للإمدادات مستقبلا، هبط إلى مستوى منخفض جديد الأسبوع الماضي.