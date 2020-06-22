رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بنهاية تعاملات اليوم

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:37 م
النفط
النفط
سيد ابراهيم
طباعة
ارتفعت أسعار النفط فى نهاية تعاملات، اليوم الإثنين، إلى أكثر من 2.5% بدعم من تعافي الطلب على الوقود بسبب تخفيف بعض الدول إجراءات العزل والإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وعودة النشاط الاقتصادي تدريجيا.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنحو 2.5% ليسجل 43.15 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يوليو بنحو 2%، ليسجل 40.60 دولار للبرميل.

وجاء الصعود في أسعار النفط مع خفض الإمدادات لدى معظم المنتجين، حيث ينفذ تحالف "أوبك+" خفضًا قدره 9.7 مليون برميل يوميًا في الإنتاج النفطي، وهو الاتفاق الذي يستمر حتى نهاية الشهر المقبل.

كما تلقت الأسعار دعما من بيانات، أشارت إلى أن عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة وكندا، وهو للإمدادات مستقبلا، هبط إلى مستوى منخفض جديد الأسبوع الماضي.

موضوعات متعلقة

أماكن صرف أدوية العزل المنزلى لمرضى كورونا

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

حقيقة صورة الغش الجماعي بإحدى لجان الثانوية العامة

الصحة: 85 وفاة و1576 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

غدًا.. الحكومة تعلن موعد رفع حظر التجوال

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

حالتا وفاة و3 محاولات غش بامتحان الثانوية الأزهرية اليوم

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

«كممثلة وكأنثى».. رشدي أباظة يعترف بحبه لصباح في لقاء تلفزيوني

مجنون شويكار.. هددها بـ«ماء النار» بعد عشرات الرسائل الغرامية

حكاية أغرب اتهام وُجه لـ فرج فودة.. «شبه شيخ الأزهر بعامة الناس»

المشاهد المنسية (4).. سر جراحة التجميل في وجه أحمد زكى: «رفضها الأطباء»

نجم الساعة

«كممثلة وكأنثى».. رشدي أباظة يعترف بحبه لصباح في لقاء تلفزيوني

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أسماء تصنع قصصا للأطفال على يوتيوب: بحارب المحتوى غير الهادف

تردد قناة مصر التعليمية 2020 لمشاهدة أهم مراجعات ليلة الامتحان النهائية

ديزني لاند باريس تفتح أبوابها مجددا في 15 يوليو

لبنان يحيي «عيد الموسيقى» من الشرفات

مقالات الرأي
ماجد حبته
ذئب منفرد.. أم عميل متمرد؟
جمال طه
10 ملاحظات على خط مصر الأحمر
القس. رفعت فكرى
من أب لابنه
مؤمن المحمدي
العزيمة
المزيد

الثقافة

خالد ناصف: سأحارب المزورين بطريقتهم.. ولن أسمح لأحدهم التربح على حسابي

«طقوس الشعرية المعاصرة».. كتاب جديد لـ محمد سعدون

غدًا.. فوزي حداد ضيف «اقرأ معانا» عبر يوتيوب «الأعلى للثقافة»

في ذكرى افتتاحه.. المصلون يملأون الجامع الأزهر