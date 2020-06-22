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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف: تصدقوا بنفقة الحج لتفوزوا بأجرين

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:17 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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دعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كل من كان قد نوى الحج هذا العام إلى التصدق بنفقته على علاج المرضى ومساعدة المحتاجين.

جاء ذلك بعد قرار المملكة العربية السعودية بقصر الحج هذا العام ١٤٤١هـ على أعداد محدودة من الجنسيات المختلفة من الموجودين داخل المملكة الراغبين في الحج هذا العام.

وأكدت الأوقاف أن ذلك يتسق مع مقاصد الشرع الشريف من جهة وعدم تعطل النسك من جهة أخرى، فإننا ندعو كل من كان قد نوى الحج هذا العام أن يبادر بالتصدق بنفقته على علاج المرضى ومساعدة المحتاجين، رجاء أن يؤتيه الله أجره مرتين: مرة بنية الصدقة، ومرة أخرى لجوده بالمال وتفريج كروب المكروبين، فمن فرج عن إنسان كربة من كرب الدنيا فرج الله (عز وجل) عنه كربة من كرب يوم القيامة، فإن لم ترقَ النفس للتصدق بكامل نفقة الحج فببعضها على أقل تقدير، والحسنة بعشر أمثالها، "والله يضاعف لمن يشاء"، وثواب الصدقة وقت العسر والشدة أعظم، يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة".

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