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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23-6-2020 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:39 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23-6-2020، ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية المحلية والأجنبية، ويرصد موقع "الدستور" آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، وأقل سعر للشراء، في التقرير التالي:

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23 -6-2020 في البنوك المصرية


سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 18.06 جنيه للشراء وللبيع 18.21 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.22 جنيه، وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك إتش إس بي سي للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.22 جنيه، وفي بنك مصر إيران التنمية فسجل 18.01 جنيه للشراء وللبيع 18.29 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل 18.01 جنيه للشراء وللبيع 18.22 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل 18.01 جنيه للشراء وللبيع 18.22 جنيه.

كما واصل سعر اليورو اليوم ارتفاعه في بنك الاستثمار العربي وبلغ سعره 18.01 جنيه للشراء وللبيع 18.26 جنيه، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.01 جنيه وللبيع 18.22 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي سجل للشراء 18.01 جنيه وللبيع 18.22 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل 18.01 جنيه للشراء وللبيع 18.22 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.01 جنيه وللبيع 18.22 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.00 جنيهًا وللبيع 18.20 جنيه، أما في بنك مصر فسجل للشراء 17.99 جنيه وللبيع 18.19 جنيه.

كما استقر سعر اليورو اليوم في بعض البنوك المصرية ليسجل في البنك الأهلي المصري للشراء 17.99 جنيه وللبيع 18.23 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.00 جنيهًا وللبيع 18.20 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.01 جنيه وللبيع 18.23 جنيه، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.01 جنيه وللبيع 18.22 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.01 جنيه وللبيع 18.22 جنيه.

وفي المقابل انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة ليسجل للشراء 18.01 جنيه وللبيع 18.31 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل أيضًا سعر اليورو انخفاضًا 18.01 جنيه للشراء وللبيع 18.26 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.00 جنيهًا وللبيع 18.18 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري للشراء 17.96 جنيه وللبيع 18.27 جنيه.

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