نبيلة عبيد: «عمرو دياب كان بيغني في حفلات أعياد ميلادي»

قالت الفنانة القديرة نبيلة عبيد، إن المطرب عمرو دياب كان دائمًا ما يحل ضيفًا على حفلات أعياد الميلاد الخاصة بها ويغني فيها.ونشرت نبيلة عبيد، صورة لها برفقة عمرو دياب من إحدى حفلات أعياد الميلاد، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، معلقة: «عمرو دياب في بداية مشواره الفني كان ضيفا دائما يغني في حفلات أعياد ميلادي».