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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نبيلة عبيد: «عمرو دياب كان بيغني في حفلات أعياد ميلادي»

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:04 م
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
حسن أمين
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قالت الفنانة القديرة نبيلة عبيد، إن المطرب عمرو دياب كان دائمًا ما يحل ضيفًا على حفلات أعياد الميلاد الخاصة بها ويغني فيها.

ونشرت نبيلة عبيد، صورة لها برفقة عمرو دياب من إحدى حفلات أعياد الميلاد، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، معلقة: «عمرو دياب في بداية مشواره الفني كان ضيفا دائما يغني في حفلات أعياد ميلادي».
نبيلة عبيد وعمرو دياب
نبيلة عبيد وعمرو دياب
نبيلة عبيد وعمرو دياب
نبيلة عبيد وعمرو دياب

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