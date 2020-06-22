خبير صناعة الأثاث يرصد تأثير كورونا على حركة المبيعات

قال محمد علي، خبير صناعة الأخشاب والأثاث، إن تداعيات أزمة كورونا أثرت على قطاع الأثاث في مصر سواء على المستوى المحلي أو التصديري، مثلما حدث مع باقي الصناعات.أضاف علي، خلال حواره مع برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" أن الجميع كان يتخيل أن أزمة الوباء ستكون عابرة وأن توقف العمل لن يطول بها، لكن حدث العكس، لافتًا إلى معظم المعارض الدولية توقفت بشكل كامل وهى تسهم فى رفع معدلات التصدير، ما سيؤثر على التصدير هذا العام.وأشار إلى أنه في الوقت الراهن يوجد إقبال على سوق الآثاث في مصر، نظرًا لأنه موسم التزاوج، وتوجد العديد من العروض والخصومات مثل مبادرة آرت هاوس لكل بيت في مصر، وهي مبادرة البيع بالتقسيط وبدون فائدة، من أجل تشجيع العرسان والمواطنين على الشراء.وعقب تامر أمين على خبير صناعة الأثاث قائلًا: "انا عندي تعليق صغير.. لما بيكون في حاجة منورة في الوسط الصناعي بنحب نشاور ونسلط الضوء عليها.. وأنا شايف إن المبادرة دي بتعطي المواطن فرصة إنه يتنفس وتخليه يشتري بدون ما يُرهق ماديًا ودي من أشد الحاجات اللى إحنا محتاجنها الأيام دي".