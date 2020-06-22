ضبط محاولة تهريب سجائر إلكترونية وملابس جاهزة بجمارك الدخيلة

ضبط رجال الإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك الدخيلة محاولة تهريب كمية من السجائر الإلكترونية وزيوت الشيش والملابس الجاهزة بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.وبناء على إخبارية سرية مقدمة من الإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك الدخيلة برئاسة محمد السيد مبروك مفادها قيام شركة (ب.أ.و) بمحاولة إدخال أصناف مخالفة ضشمن مشمول الحاوية رقم CAIU9869661 الواردة من إحدى الدول العربية بيان جمركي رقم 14114 لسنة 2020 لوجستية 1 والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن ألياف بوليستر.وتم استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل لجنة من شعبان سعد وعلاء الدين حسين مديري إدارة الفحص والمعاينة الثانية وأحمد حامد مدير التعريفة وأشرف عبدالرحيم رئيس لجنة النسج وسامي عطية مأمور حركة لجنة النسج وهشام السيد بدر ومحمد الشرقاوي وجورج سريان مأموري الحركة وبحضور ياسر السمان مدير إدارة مكافحة التهريب ومحمود يعقوب مدير إدارة التعريفة بمكافحة التهرب الجمركي، حيث تبين وجود 90 رول ألياف صناعية فقط ومخبأ أسفل البالات ورولات الألياف الصناعية عدد 2 كرتونة سجائر إلكترونية بكل كرتونة 14 سيجارة بإجمالي 1400 سيجارة إلكترونية و74 كرتونة زيت شيش إلكترونية بإجمالي 53070 عبوة زيت مختلفة الأحجام والأشكال منشأ أمريكا و44 كرتونة ملابس متنوعة بالمخالفة للمستندات المقدمة.وقرر السيد العوف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات.