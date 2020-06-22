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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأحزاب اليمنية»: نؤيد إعلان القاهرة.. وأمن العرب يبدأ من مصر

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:52 م
مبادرة الإعلان القاهرة
مبادرة الإعلان القاهرة
سميرة إبراهيم
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نقلت وكالة "سبأ" بيان عن الأحزاب اليمنية يعلن عن تأييدها لإعلان القاهرة، والذي أكد على الحل السياسي للأزمة الليبية، وطالب بوقف إطلاق النار لحقن دماء الليبيين وعلى وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها، وأكدت تأييدها الكامل لحق مصر في لمواجهة أي تهديدات محتملة لأمنها.

وقال البيان الصحفي للأحزاب إنها تتابع ما يحدث في المنطقة العربية من تدخلات خارجية مضرة بأمن الدول العربية وشعوبها وبالأمن القومي العربي وبما يعيق التغيير والتنمية وطموحات شعوبنا في الحرية والاستقلال وبناء السلام والتعاون الإيجابي مع مختلف دول العالم.

وأشادت أحزاب المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، واتحاد القوى الشعبية اليمنية، وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي، وحزب جبهة التحرير، وحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب الشعب الديمقراطي (حشد) في بيان تلقت "الدستور"، نسخة منه بموقف الحكومة الذى أعلنته على لسان وزير خارجيتها بالترحيب بتلك المبادرة من منطلق رفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لكل الدول العربية.

وأكدت الأحزاب والمكونات السياسية، أن أمن الأمة العربية ودولها وحدة واحدة لا يتجزأ وأمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن ليبيا وأمن اليمن وأمن بقية الدول العربية في الخليج والعراق وبلاد الشام وشمال افريقيا والقرن الأفريقي، وطالبت الأحزاب، كل أبناء الأمة العربية ودول الجامعة العربية بالوقوف إلى جانب مصر وحقها في الدفاع عن نفسها وعن أمن ليبيا من التدخلات الأجنبية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا ومصر وتهديد الأمن القومي العربي.

كما أكدت الأحزاب، على وحدة وأمن واستقرار الأراضي العربية في إطار الدولة الوطنية العربية، داعية الجامعة العربية لتفعيل دور مجلس الدفاع المشترك للدول العربية لمواجهة المخاطر والتهديدات التي تواجه دولنا الوطنية كل على حدة وتهدد وحدتها وسيادتها والأمن القومي العربي، كما دعت الأحزاب، المجتمع الدولي إلى الوقوف بجدية أمام تهديد السلم والأمن الدوليين في ليبيا نتيجة التدخلات الخارجية غير الشرعية والوقوف إلى جانب الشعب الليبي وأمنه واستقراره.

وطالبت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتأييد إعلان القاهرة والمبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوصول لحل شامل للمسألة الليبية وتحقيق السلام للشعب الليبي بعيدًا عن التدخلات الخارجية والأطماع التوسعية للقوى الأجنبية.

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