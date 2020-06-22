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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الخارجية: مصر لم تهدد بعمل عسكري في ملف سد النهضة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:47 م
سامح شكري
سامح شكري
أحلام عبدالرحمن
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قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر سعت لحل سياسي في أزمة ملف سد النهضة ولم تهدد بعمل عسكري، مؤكدًا أن القاهرة خاطبت مجلس الأمن الدولي كون سد النهضة يهدد الأمن والسلم الدوليين.

أضاف شكري لبرنامج مساء dmc أن مهمة مجلس الأمن حفظ الأمن والسلم الدوليين وأزمة سد النهضة قضية وجودية مرتبطة بدولتي المصب، لافتًا إلى أن مجلس الأمن معني بقضايا السلم والأمن، وقادر على إصدار قرارات إلزامية بشأن السد.

وتابع "نريد أن نصل لاتفاق وتقارب في العلاقات المصرية والأثيوبية ومستمرون في الدفاع عن مصالحنا المائية والقاهرة دائمًا تسعى للتعاون وتوثيق العلاقات ولم يصرح أي مسؤول بأي تلويح باستخدام الوسائل العسكرية".

وواصل:"نريد الحفاظ على مصالحنا دون التعدي على مصالح الآخرين، والحديث الأحادي من الجانب الأثيوبي يخلق نوعًا من الحدة في العلاقات".

ونوه إلى أن مصر أجرت اتصالات مكثفة منذ فترة مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن لدعم مصر في قضية سد النهضة، وهناك حالة دولية من عدم الارتياح بسبب الحديث الإثيوبي الأحادي.

واختتم وزير الخارجية تصريحاته بأن:"مصر والسودان لهما طبيعة مماثلة في قضية سد النهضة باعتبارهما دولتي المصب، ولا نرى ما يستدعي طول فترة التفاوض حول قضية جرى التفاوض عليها في العديد من البلدان".

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