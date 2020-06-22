ترامب وماكرون يتفقان على وقف التصعيد العسكري في ليبيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، عن اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف المفاوضات.وقال البيت الأبيض، في بيان مساء اليوم، إن ترامب وماكرون أكدا، خلال اتصال هاتفي بينهما، على أن التصعيد العسكري من جميع الأطراف يجب أن يتوقف فورًا لمنع الصراع من أن يصبح أكثر خطورة وصعوبة.وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكد في وقت سابق اليوم خلال لقائه نظيره التونسي، قيس سعيد، أن تركيا تمارس لعبة خطيرة في ليبيا وجب وقفها.وأوضح الرئيس الفرنسي، أن تركيا تلعب لعبة خطيرة ولا تلتزم بكل ما تعهدت به في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، مشددا على ضرورة وقف التدخلات الخارجية والتصرفات أحادية الجانب في ليبيا.يأتي ذلك في وقت لاقت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الشعب والقبائل لمواجهة العدوان التركي والجماعات الإرهابية، ترحيبا كبيرا لدى الشعب الليبي، فيما قال البرلمان الليبي إنه يستعد للطلب رسميا من مصر دعمها في مواجهة الاعتداءات الخارجية.