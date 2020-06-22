تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي (فيديو)

نفى الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، حصول الفنانة رجاء الجداوي المصابة بفيروس كورونا المستجد على علاج بلازما الدم للمتعافين 3 مرات، مؤكدًا أن التعامل مع رجاء يكون بالمثل مع أي مريض آخر.وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، على شاشة قناة "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الفنانة الكبيرة لم تحصل على علاج بلازما الدم سوى مرة واحدة فقط، لافتًا إلى أن حالتها تحسنت عندما تلقت العلاج.واختتم حسني، تصريحاته المتلفزة بأن إصابة رجاء الجداوي بمرض آخر أدى إلى عدم تحسن الحالة خلال الفترة الأخيرة: "نتمنى لها الشفاء، ولو لم ننجح فهي إرادة ربنا، الحالة ليست جيدة لكن عندنا أمل".