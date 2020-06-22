«مجلة بحوث البترول» الأولى في الكيمياء على مستوى الشرق الأوسط

أعلن الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري، إن قاعدة بيانات سكوبس العالمية "Scopus" أعطت Citescore للمجلة المصرية للبترول الصادرة عن المعهد "7.4" عن أدائها كمنصة مؤثرة للحصول على المعلومات العلمية المتعلقة بمجال بحوث البترول وما يتعلق بها، كما احتلت المجلة المصرية للبترول المركز الأول في الكيمياء على مستوى الشرق الأوسط مما يعد إنجازًا جديدًا للنشر العلمي الدولي تحصل عليه المجلة مؤخرًا.ومن جانبه، تقدم دكتور ياسر بالتهنئة لفريق عمل المجلة وأسرة المعهد لهذا التقدم المشهود، والذي يعد ثمار تضافر جهود كل العاملين بالمعهد.جدير بالذكر أن المجلة المصرية للبترول يحررها ويصدرها معهد بحوث البترول منذ عام 1992، وتعد المجلة العلمية الوحيدة على مستوى الوطن العربي التي تقوم بنشر الأبحاث العلمية في مجالات البترول والطاقة وما يتصل بها من موضوعات، وتم إدراجها تحت مظلة الناشر العالمي Elsevier عام 2011، كما تم إدراجها ضمن قاعدة البيانات العالمية Scopus.