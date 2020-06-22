«جهاز الشروق» يعلن تشغيل مركز خدمة عملاء «غاز مصر»

أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطى رئيس جهاز مدينة الشروق، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية وافقت على تشغيل مركز خدمة عملاء شركة غاز مصر، حيث تم تخصيص الوحدتين (1، 2) بنشاط إداري بعمارة رقم (239) بمنطقة إسكان الشباب 70 متر شمالي.وأوضح "الغيطي" في تصريحات لـ"الدستور" أن وجود مركز خدمة عملاء شركة غاز مصر، جاء تيسيرا على المواطنين لإتاحة إجراءات التعاقد والتركيبات والاستبدال داخل المدينة بدلًا من انتقالهم خارج مدينة الشروق.وأشار إلى أنه تم إنهاء التجهيزات من قبل الشركة والمقر يستقبل المواطنين، وأصبحت الخدمة متاحة بهدف تحقيق راحة سكان مدينة الشروق.