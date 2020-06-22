اعتراض طائرات مفخخة حوثية في سماء السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت، اليوم الإثنين، عددًا من الطائرات دون طيار (المفخخة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة العربية السعودية.وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه جرى اعتراض عدد من تلك الطائرات من قبل قوات التحالف المشتركة، وجار متابعة البقية.