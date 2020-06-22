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تقارير ومتابعات

10 إجراءات سعودية لإقامة مناسك الحج

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:25 م
إجراءات سعودية
إجراءات سعودية
هاجر رضا
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أعلنت ​وزارة​ الحج ​السعودية​ عن إقامة المناسك هذا العام بأعداد محدودة جدًا للراغبين لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وقالت وزارة الحج، في بيان صدر عنها، مساء اليوم: «نظرًا لما يشهده العالم من تفشي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في أكثر من (180) دولة حول العالم، بلغ عدد الوفيات المتأثرة به قرابة النصف مليون حالة وفاة، وأكثر من 7 ملايين إصابة حول العالم».

ويرصد «الدستور» أبرز الخطوات التي اتبعتها السعودية مع المقبلين لأداء مناسك الحج دون انقطاع بسبب الجائحة، في سياق السطور التالية:-

- تعليق قدوم المعتمرين الجدد إلى المملكة العربية السعودية.

- العناية بالمعتمرين المتواجدين في الأراضي المقدسة حتى لا يصيبهم فيروس كورونا.

- تقرر إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

- اتباع الإجراءات الاحترازية حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان.

- خدمة حكومة خادم الحرمين الشريفين للوافدين المعتمرين كما تعمل في كل عام.

- تعقيم ورش المعتمرين بالكحول.

- الحفاظ على المسافات الآمنة للتباعد حتى لا يكون هناك أي تجمعات تساعد على انتقال فيروس كورونا المستجد.

- تعقيم ساحات المساجد وصحن الكعبة المنورة باستمرار للقضاء على فيروس كورونا المستجد.

- الحرص على الصلاة في مسافات آمنة دون تلامس كما كان يحدث من قبل جائحة كورونا المستجد.

- قياس درجات الحرارة للمعتمرين بشكل يومي ومستمر للحفاظ على سلامتهم وصحتهم، وخشية من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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