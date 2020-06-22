10 إجراءات سعودية لإقامة مناسك الحج

أعلنت ​وزارة​ الحج ​السعودية​ عن إقامة المناسك هذا العام بأعداد محدودة جدًا للراغبين لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.وقالت وزارة الحج، في بيان صدر عنها، مساء اليوم: «نظرًا لما يشهده العالم من تفشي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في أكثر من (180) دولة حول العالم، بلغ عدد الوفيات المتأثرة به قرابة النصف مليون حالة وفاة، وأكثر من 7 ملايين إصابة حول العالم».ويرصد «الدستور» أبرز الخطوات التي اتبعتها السعودية مع المقبلين لأداء مناسك الحج دون انقطاع بسبب الجائحة، في سياق السطور التالية:-- تعليق قدوم المعتمرين الجدد إلى المملكة العربية السعودية.- العناية بالمعتمرين المتواجدين في الأراضي المقدسة حتى لا يصيبهم فيروس كورونا.- تقرر إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.- اتباع الإجراءات الاحترازية حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان.- خدمة حكومة خادم الحرمين الشريفين للوافدين المعتمرين كما تعمل في كل عام.- تعقيم ورش المعتمرين بالكحول.- الحفاظ على المسافات الآمنة للتباعد حتى لا يكون هناك أي تجمعات تساعد على انتقال فيروس كورونا المستجد.- تعقيم ساحات المساجد وصحن الكعبة المنورة باستمرار للقضاء على فيروس كورونا المستجد.- الحرص على الصلاة في مسافات آمنة دون تلامس كما كان يحدث من قبل جائحة كورونا المستجد.- قياس درجات الحرارة للمعتمرين بشكل يومي ومستمر للحفاظ على سلامتهم وصحتهم، وخشية من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.