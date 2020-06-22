رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محلل سياسي يكشف عن خطة بريطانيا لتخفيف العزل الصحي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:24 م
كايد عمر
كايد عمر
سناء إسماعيل
طباعة
قال المحلل السياحي كايد عمر إن خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فيما يتعلق بتخفيف تدابير العزل العام لمكافحة فيروس كورونا المقرر الإعلان عنها غدًا الثلاثاء، تضم قطاعات السياحة والمطاعم والمقاهي والحانات والبارات، وهي خطوات جديدة قد تصل إلى تخفيف التباعد الاجتماعي من مترين إلى متر واحد للسماح للمواطنين بركوب وسائل المواصلات وأماكن العمل كذلك.

أضاف كايد، في مداخلة عبر «سكايب» مع برنامج "الآن"، المذاع على إكسترا نيوز، أن حالة الاقتصاد تتداخل مع هذه الخطة، وبريطانيا تقول إن خطة الاقتصاد ستكون مشروطة بتصريحات وزارة الصحة، التي سيعلن عنها في يوليو المقبل.

كانت بريطانيا قد قللت من درجات التحذير من المستوى الرابع للثالث، وأن تخفيف الحجر الصحي سيستمر بالتدريج حتى نصل للمعدل الطبيعي.

وأشار إلى أن بريطانيا سجلت إصابات وصلت لـ3400 إصابة، لكن، الآن، الإصابات اليومية في انخفاض، والحكومة تجري مؤتمرات صحفية يومية للإجابة على أسئلة الصحفيين والمواطنين حول الأزمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدًا.. الحكومة تعلن موعد رفع حظر التجوال

تفاصيل الموجة الحارة التي تضرب البلاد غدًا

«التأمين الصحي» يكشف عدد الطلاب مصابي كورونا أول يوم لامتحانات الثانوية

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

الصحة: 85 وفاة و1576 إصابة جديدة بكورونا

حالتا وفاة و3 محاولات غش بامتحان الثانوية الأزهرية اليوم

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

حكاية أغرب اتهام وُجه لـ فرج فودة.. «شبه شيخ الأزهر بعامة الناس»

المشاهد المنسية (4).. سر جراحة التجميل في وجه أحمد زكى: «رفضها الأطباء»

يحيى الطاهر عبدالله.. بدل اسمه الحقيقي.. وحقق نبوءة والده في سن صغيرة

طلّقت 7 مرات.. سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

نجم الساعة

حكاية أغرب اتهام وُجه لـ فرج فودة.. «شبه شيخ الأزهر بعامة الناس»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تردد قناة مصر التعليمية 2020 لمشاهدة أهم مراجعات ليلة الامتحان النهائية

ديزني لاند باريس تفتح أبوابها مجددا في 15 يوليو

لبنان يحيي «عيد الموسيقى» من الشرفات

منصة نسائية مصرية تفوز بجائزة عالمية من بين ممثلي 162 دولة

مقالات الرأي
ماجد حبته
ذئب منفرد.. أم عميل متمرد؟
جمال طه
10 ملاحظات على خط مصر الأحمر
القس. رفعت فكرى
من أب لابنه
مؤمن المحمدي
العزيمة
المزيد

الثقافة

«طقوس الشعرية المعاصرة».. كتاب جديد لـ محمد سعدون

غدًا.. فوزي حداد ضيف «اقرأ معانا» عبر يوتيوب «الأعلى للثقافة»

في ذكرى افتتاحه.. المصلون يملأون الجامع الأزهر

«البحث العلمي»: المشروع الوطني للقراءة يتفق مع رؤية مصر 2030