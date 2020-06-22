محلل سياسي يكشف عن خطة بريطانيا لتخفيف العزل الصحي

قال المحلل السياحي كايد عمر إن خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فيما يتعلق بتخفيف تدابير العزل العام لمكافحة فيروس كورونا المقرر الإعلان عنها غدًا الثلاثاء، تضم قطاعات السياحة والمطاعم والمقاهي والحانات والبارات، وهي خطوات جديدة قد تصل إلى تخفيف التباعد الاجتماعي من مترين إلى متر واحد للسماح للمواطنين بركوب وسائل المواصلات وأماكن العمل كذلك.أضاف كايد، في مداخلة عبر «سكايب» مع برنامج "الآن"، المذاع على إكسترا نيوز، أن حالة الاقتصاد تتداخل مع هذه الخطة، وبريطانيا تقول إن خطة الاقتصاد ستكون مشروطة بتصريحات وزارة الصحة، التي سيعلن عنها في يوليو المقبل.كانت بريطانيا قد قللت من درجات التحذير من المستوى الرابع للثالث، وأن تخفيف الحجر الصحي سيستمر بالتدريج حتى نصل للمعدل الطبيعي.وأشار إلى أن بريطانيا سجلت إصابات وصلت لـ3400 إصابة، لكن، الآن، الإصابات اليومية في انخفاض، والحكومة تجري مؤتمرات صحفية يومية للإجابة على أسئلة الصحفيين والمواطنين حول الأزمة.