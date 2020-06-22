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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لأول مرة.. نجاح جراحة قسطرة مخية لمصابة بكورونا بـ«المطرية التعليمي»

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:21 م
جراحة قسطرة
جراحة قسطرة
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أكد الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أنه تم اليوم الإثنين، إجراء أول عملية قسطرة مخية لمريضة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) كانت تعانى من نزيف بالمخ وتمدد شرياني، مما كان يهدد حياتها.

وقال السودة، في بيان له اليوم: "بتوفيق من الله تم إنقاذ المريضة على أيدي طاقم طبي متميز من مستشفى المطرية التعليمي، والذي نعول عليهم الكثير فى تقديم خدمة طبية متميزة داخل المستشفى"، مشيرا إلى أن ذلك يأتي استمرارا لريادة الهيئة بسواعد أبنائها المخلصين وتفردهم بإنجاز التدخلات الجراحية الدقيقة بمنتهى الدقة بنسب نجاح عالمية، وطواقم طبية تكافئ بل وتتفوق على مثيلاتها داخل مصر وخارجها.

من جهته، أوضح الدكتور وائل الدرندلي، مدير المستشفى والذي أشرف على تخدير المريضة، أنه تم حجز المريضة بوحدة السكتة الدماغية فجر السبت الموافق ٢٠ يونيو الجاري؛ حيث كانت تعاني من نزيف تحت الأم العنكبوتية ناتج عن تمدد شرياني بالمخ، بالإضافة إلى كونها مريضة كورونا طبقا لما ورد بالأشعة المقطعية على الصدر.

وأضاف أنه تم تحضير المريضة بالوحدة تحت إشراف رئيس الوحدة، الدكتور نبيل كتشنر، لمدة يومين، لمناظرة الفحوصات والعرض على استشارى التخدير وأخذ مسحة فيروس كورونا، وتم دخول المريضة اليوم، القسطرة بعد استيفاء جميع الفحوصات والعروض الخاصة بالمريضة، وتم تخدير المريضة بعد توصيلها على المونيتور، وأخذ جميع العلامات الحيوية تحت إشراف استشاري التخدير، الدكتور وائل الدرندلى.

وقام الدكتور أحمد بسيوني، أستاذ المخ والأعصاب والفريق المعاون، بقيادة الدكتور أحمد عطية، والدكتور روماني عدلي، والدكتور محمد ساهر هاشم، وطاقم التمريض برئاسة عزة توفيق، بعمل غلق للتمدد الشرياني، مؤكدا أن المريضة حالتها مستقرة وتخضع للملاحظة على مدار الساعة.

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