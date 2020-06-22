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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:00 م
بدء العام الدراسي
بدء العام الدراسي
نورهان عبدالرحمن
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ننشر تفاصيل موعد بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021 حيث ترددت الآونة الأخيرة، أنباء عن نية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تأجيل العام الدراسي الجديد 20202021.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021


أوضحت الوزارة، أن مايتردد حول تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد 20202021، بسبب جائحة فيروس كوفيد19 المعروف اعلاميا باسم كورونا المستجد، غير صحيح.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا توجد أي نية لتأجيل العام الدراسي الجديد 20202021.

وأضافت أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، لم يحدد بدء العام الدراسي الجديد 20202021، ولم تعلن خريطة العام الدراسي حتى الآن.

وشددت الوزارة، على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية للوقاية من فيروس "كورونا"، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة العاملين بالمنظومة التعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد نجحت في بدء الاعتماد على للتعليم الإلكتروني في الصفين الأول والثاني الثانوي.

وكذلك استخدام المشروعات البحثية لتقييم الطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي التي تم رفعها عبر أيقونة التسليم الإلكتروني علي منصة أدمودو.

من جانبه أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير منظومة التعليم، تحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكافة الأجهزة المعنية.

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