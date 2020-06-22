المصري محمود الحلوجي يحصد جائزة «الأمريكية للمهندسين الكيميائيين»

منح العالم المصرى الكبير الأستاذ الدكتور محمود الحلوجى أعلى جائزة تمنحها الجمعية الأمريكية للمهندسين الكيميائيين لعام 2020 فى مجال النمذجة الحاسوبية فى الهندسة الكيميائية.وأنشئت الجمعية الأمريكية للمهندسين الكيميائيين عام 1908، وتعتبر هذه الجمعية المنظمة المهنية الرئيسية للمهندسين الكيميائين في العالم، وينتمي له ستون ألف عضو في أكثر من مائة دولة.الجدير بالذكر أن ‏هذه الجائزة المتميزة تعطى ‏لفائز واحد ‏في العام على مستوى العالم تقديرًا لاختراعاته وأبحاثه ‏في مجالات النمذجة الرياضية والتصميم الأمثل والتحكم في العمليات الصناعية.والأستاذ الدكتور محمود الحلوجي أستاذ كرسي الهندسة الكيميائية بجامعة تكساس إيه آند إم الأمريكية، وهو ‏متخصص في مجالات التنمية المستدامة وتصميم وتكامل العمليات الصناعية وأنظمة الطاقة وتحلية المياه وحماية البيئة من التلوث الصناعي.‏وله ‏العديد من المؤلفات منها ١٣ كتابًا و٤٥٠ بحثًا منشورًا، وقد قام بأعمال استشارية ‏للعديد من المصانع الكيميائية والبتروكيمائية، وفي مجال الطاقة والمياه والحد من التلوث الصناعي، وهو ‏حاصل على الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وعلى البكالوريوس والماجستير ‏من كلية الهندسة جامعة القاهرة.