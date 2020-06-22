«شوقي»: إصابات كورونا ربما تستمر لسبتمبر.. ونجرب علاجا جديدا

قال الدكتور أحمد شوقي، أستاذ الأمراض الصدرية وعضو اللجنة العلمية لعلاج كورونا، إنه حاليا تجري تجارب سريرية على أحد الأدوية المستخدمة في علاج فيروس سي، لعلاج مرضى كورونا، وهو دواء كان مطورا لعلاج الطفيليات، مؤكدا أن السوفالدي ليس من ضمن العقاقير المستخدمة لعلاج كورونا.وأضاف أستاذ الأمراض الصدرية وعضو اللجنة العلمية لعلاج كورونا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "العقار الذي تجرى عليه التجارب السريرية يتم اختباره على الحالة المتوسطة قليلة الخطورة التي احتاجت المستشفى، وبدأت التجارب السريرية منذ أسبوعين".وأردف شوقي: "أعداد الإصابات مرتفعة وربما تستمر إلى نصف سبتمبر المقبل، ونأمل أن نصل لصفر إصابات وخلو المستشفيات من مصابي كورونا في منتصف سبتمبر، قبل الشتاء، لأن ليس لدينا رفاهية في التعامل مع كورونا خاصة والأمراض الفيروسية تنشط مع بداية الشتاء، والكل مهيأ للأمراض الفيروسية".ولفت إلى أنه تم اكتشاف 14 سلالة للفيروس كورونا "كوفيد 19" على مستوى العالم.