«القوى العاملة» تواصل صرف «منحة كورونا» للعمالة غير المنتظمة

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن صرف منحة العمالة غير المنتظمة للشهر الجاري مستمر حتى نهاية الأسبوع لنحو 1.6 مليون مواطن بقيمة 300 مليون جنيه.أضاف سعفان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة الحدث اليوم، أن الصرف مستمر في البنك الزراعي وهيئة البريد من أمس.ولفت إلى تقدم مليوني شخص للحصول على المنحة، وتم صرف 1.6 مليون جنيه، ويتم فحص الشكاوى لنحو 400 ألف مستبعد، مشددًا على أن إجراءات الصرف متواصلة لمَن يثبت استحقاقه.