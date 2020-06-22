كردستان العراق: 8 وفيات و299 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراقي، عن تسجيل 8 حالات وفاة و299 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال 24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة، في بيان، نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الإثنين، أنها سجلت 299 إصابة جديدة، 34 منها في أربيل، و169 في السليمانية، و61 في إدارة كرميان، و20 إصابة في رابرين، 3 في دهوك، و12 في محافظة حلبجة.وأضافت الصحة تماثل 16 حالة للشفاء، ووفاة 8 أشخاص 3 منهم في أربيل، و3 في السليمانية، و2 من كرميان، وبلغ مجموع الإصابات حتى الآن 4164، شفي منهم 1408.