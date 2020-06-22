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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رانيا يوسف عن ملابسها الجريئة: «طول عمري منفتحة» (فيديو)

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:27 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
أمير محمد خالد
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أثارت الفنانة رانيا يوسف جدلًا واسعًا بإطلالاتها أثناء قضاء إجازتها على البحر حيث ظهرت ترتدي كاش مايوه أظهر ساقيها، ما جعلها تتعرض لموجة انتقادات شديدة تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت رانيا يوسف في لقاء ببرنامج its show time المذاع على CBC: "أنا اتربيت بشكل منفتح ومكنش عندي قيود في موضوع اللبس يعني طول عمري بلبس بكيني وشورتات لما حد بيقول إني بلبس جرئ أنا مش شايفاها جرأة أنا شايفها ده الطبيعي بتاعي".

وتنتظر رانيا يوسف عرض مسلسل "ممكلة إبليس" على قناة mbc مصر خلال الفترة الحالية، وتشارك فيه بجانب إيمان العاصي وغادة عادل وسلوي خطاب وصبري فواز وكريم قسام وخالد أنور وتأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسي.

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