حكاية أغرب اتهام وُجه لـ فرج فودة.. «شبه شيخ الأزهر بعامة الناس»

تم مصادرة كتاب "نكون أو لا نكون" للكاتب فرج فودة، وكان قد نشر كمقالات في الصحف المصرية القومية والحزبية، كجريدة "مايو".استدعى فرج فودة للنيابة، إثر عودته من تونس بعد تلقيه دعوة من التلفزيون التونسي لإجراء مناظرة بينه وبين عبد الفتاح مورو، زعيم الإخوان بتونس وقتها، لكن "مورو" اعتذر عن المناظرة، لكن التلفزيون أصر على إذاعة الحلقة مع ترك مقعد "مورو" خاليًا.كانت الاتهامات الموجهة له، هي إهانة شيخ الأزهر، وعدم سبق اسمه بلقب "فضيلة" وإهانة الصحابة، وسيل آخر من الاتهامات تنتهي بالتكفير.نشرت جريدة "الأهالي" نص التحقيقات عام 1990، التي اعترف فيها "فودة" بأنه هو المسؤول عن الكتاب، ولم يستشر أحدًا في موضوعاته، وسبق ونشره في جريدة الأهالي في مارس 1988.وفي نص التحقيقات سُئل "فودة" عن ذكره في الكتاب بأن شيخ الأزهر يستحق أن يجلد وأنه ارتكب جريمة بكل المقاييس، فرد:"الإسلام حجة على المسلمين والرسول يقول، لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها، وأنا قلت لو أن شيخ الأزهر سب لاستحق الجلد، وقد سبق جلد حسان بن ثابت شاعر الرسول في قضية سب واقعة الإفك، وحسان من كبار الصحابة، وشيخ الأزهر لا يطاوله علمًا أو قدرًا، وقد وصف شيخ الأزهر بعض المفكرين، وأنا منهم بأنهم أعداء للإسلام، وخارجون عليه، ووصفنا بأننا ذباب على الموائد الإسلامية، ألا يعد هذا قذفًا؟ أوليست عقوبة القذف هي الجلد؟ لقد كنت انتظر أن يهنئني شيخ الأزهر على هذا الاستنتاج البارع".ووجه للكاتب فرج فودة في نص التحقيقات اتهام بأنه قال أن شيخ الأزهر يستقي معلوماته من الصحف السيارة شأنه شأن العامة، فقال إن هذه العبارة ناقصة، لأنه قال إن اتهامنا بالعمالة والعداء للإسلام دليل على أن شيخ الأزهر يستقي معلوماته من الصحف السيارة، شأنه شأن العامة.وفي إجابته أشار "فودة" إلى أن ما ذكره ليس قدحًا في شيخ الأزهر بل هو مدح، ومحاولة لإنصافه لأن البديل الآخر هو أن يكون شيخ الأزهر قد اختلق بنفسه هذه الاتهامات وقذفنا بها.