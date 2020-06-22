رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

حكاية أغرب اتهام وُجه لـ فرج فودة.. «شبه شيخ الأزهر بعامة الناس»

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:21 م
فرج فودة
فرج فودة
وائل توفيق
طباعة
تم مصادرة كتاب "نكون أو لا نكون" للكاتب فرج فودة، وكان قد نشر كمقالات في الصحف المصرية القومية والحزبية، كجريدة "مايو".

استدعى فرج فودة للنيابة، إثر عودته من تونس بعد تلقيه دعوة من التلفزيون التونسي لإجراء مناظرة بينه وبين عبد الفتاح مورو، زعيم الإخوان بتونس وقتها، لكن "مورو" اعتذر عن المناظرة، لكن التلفزيون أصر على إذاعة الحلقة مع ترك مقعد "مورو" خاليًا.

كانت الاتهامات الموجهة له، هي إهانة شيخ الأزهر، وعدم سبق اسمه بلقب "فضيلة" وإهانة الصحابة، وسيل آخر من الاتهامات تنتهي بالتكفير.

نشرت جريدة "الأهالي" نص التحقيقات عام 1990، التي اعترف فيها "فودة" بأنه هو المسؤول عن الكتاب، ولم يستشر أحدًا في موضوعاته، وسبق ونشره في جريدة الأهالي في مارس 1988.

وفي نص التحقيقات سُئل "فودة" عن ذكره في الكتاب بأن شيخ الأزهر يستحق أن يجلد وأنه ارتكب جريمة بكل المقاييس، فرد:"الإسلام حجة على المسلمين والرسول يقول، لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها، وأنا قلت لو أن شيخ الأزهر سب لاستحق الجلد، وقد سبق جلد حسان بن ثابت شاعر الرسول في قضية سب واقعة الإفك، وحسان من كبار الصحابة، وشيخ الأزهر لا يطاوله علمًا أو قدرًا، وقد وصف شيخ الأزهر بعض المفكرين، وأنا منهم بأنهم أعداء للإسلام، وخارجون عليه، ووصفنا بأننا ذباب على الموائد الإسلامية، ألا يعد هذا قذفًا؟ أوليست عقوبة القذف هي الجلد؟ لقد كنت انتظر أن يهنئني شيخ الأزهر على هذا الاستنتاج البارع".

ووجه للكاتب فرج فودة في نص التحقيقات اتهام بأنه قال أن شيخ الأزهر يستقي معلوماته من الصحف السيارة شأنه شأن العامة، فقال إن هذه العبارة ناقصة، لأنه قال إن اتهامنا بالعمالة والعداء للإسلام دليل على أن شيخ الأزهر يستقي معلوماته من الصحف السيارة، شأنه شأن العامة.

وفي إجابته أشار "فودة" إلى أن ما ذكره ليس قدحًا في شيخ الأزهر بل هو مدح، ومحاولة لإنصافه لأن البديل الآخر هو أن يكون شيخ الأزهر قد اختلق بنفسه هذه الاتهامات وقذفنا بها.

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية»: آثار كورونا ستظل لعقود قادمة

كانت ترتدى ملابس مكشوفة.. كيف نجت سعاد حسنى من علقة ساخنة؟

طلّقت 7 مرات.. سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

محمد الباز مستشارًا للشئون السياسية والإعلامية لشبكة تليفزيون النهار

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

حالتا وفاة و3 محاولات غش بامتحان الثانوية الأزهرية اليوم

وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة بعد امتحان اللغة العربية بقنا

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

حكاية أغرب اتهام وُجه لـ فرج فودة.. «شبه شيخ الأزهر بعامة الناس»

المشاهد المنسية (4).. سر جراحة التجميل في وجه أحمد زكي: «رفضها الأطباء»

يحيى الطاهر عبدالله.. بدل اسمه الحقيقي.. وحقق نبوءة والده في سن صغيرة

طلّقت 7 مرات.. سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

نجم الساعة

حكاية أغرب اتهام وُجه لـ فرج فودة.. «شبه شيخ الأزهر بعامة الناس»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تردد قناة مصر التعليمية 2020 لمشاهدة أهم مراجعات ليلة الامتحان النهائية

ديزني لاند باريس تفتح أبوابها مجددا في 15 يوليو

لبنان يحيي «عيد الموسيقى» من الشرفات

منصة نسائية مصرية تفوز بجائزة عالمية من بين ممثلي 162 دولة

مقالات الرأي
ماجد حبته
ذئب منفرد.. أم عميل متمرد؟
جمال طه
10 ملاحظات على خط مصر الأحمر
القس. رفعت فكرى
من أب لابنه
مؤمن المحمدي
العزيمة
المزيد

الثقافة

«البحث العلمي»: المشروع الوطني للقراءة يتفق مع رؤية مصر 2030

«في ذكرى ألبير قصيري».. تفاصيل علاقته بأشهر كاتب «إباحي» في العالم

«عُرس الياسمين» و«حكاية جنون مختلف».. قصص قصيرة من سوريا

ناقد: في هذا الزمن يتم دهس الناقد «عديم الشلة»