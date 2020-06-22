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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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12 نصيحة لطلاب الثانوية من «المعهد العالي للصحة» بالإسكندرية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:19 م
المعهد العالي للصحة
المعهد العالي للصحة
الإسكندرية - مصطفي فتحي وهبه عويضه:
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أطلق المعهد العالى للصحة العامة، بجامعة الإسكندرية، 12 نصيحة وتوصيات، فى بيان اليوم، لطلاب الثانوية العامة أثناء تواجدهم فى لجان الامتحانات منعا لانتشار العدوى والوقاية من فيروس كورونا، وجاءت النصائح كالتالي:

1- لابد من ارتداء الماسك الخاص بك من اول الخروج من المنزل من البيت ويظل به حتى عودته ويفضل إزالته بالطرق السليمة وغسل اليدين جيدا بعدها.

2- لابد من وجود زجاجة الكحول المطهر الخاصة بك وتقوم بتطهير يدك كل فترة لكن مع مراعاة عدم سكب الكحول على ورق الإجابة.

3- عند لجنة الامتحان لابد أن تتجنب تماما السلام باليد أو الأحضان أو القبلات.

4- حاول عدم ملامسة الوجه بالأيدي.

5-لابد من إحضار كافة الادوات من اقلام وكتب وورق ومياه حتى لا تجبر الاستعانه بأدوات الغير.

6-لابد من تناول وجبه الافطار قبل التوجه إلى لجنة الامتحان ولا تتناول الطعام خارج المنزل.

7- مراعاه عدم المراجعة بعد الامتحان مع الأصدقاء حتى تتفادى العدوى وتحافظ على التباعد الاجتماعي.

8-لو اضطريت لاستخدام حمام المدرسة حاول عدم ملامسة الاسطح ويجب غسل يدك جيدا بالمياه والصابون بعدها او تطهرها بالكحول.

9-ابتعد عن الزحام في اي مكان وانتظر حتى انتهاء الزحام ثم تحرك.

10- اصطحاب المناديل المبللة المطهرة wipes ونظف بها "الديسك" قبل الجلوس.

11-اطلب من المراقب أن فتح الشباك للحفاظ على التهوية الجيدة داخل الفصل.

12- اتبع الارشادات الوقائية المكتوبة في كل لجنة.

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