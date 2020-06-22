الرئيس الفرنسي: تركيا تمارس لعبة خطيرة في ليبيا وجب وقفها

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكون أن تركيا تمارس لعبة خطيرة في ليبيا وجب وقفها.وقال الرئيس الفرنسي في تصريحات خلال لقائه مع نظيره التونسي قيس سعيد، إن تركيا تلعب لعبة خطيرة ولا تلتزم بكل ما تعهدت به في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، وفق قناة "سكاي نيوز".وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة وقف التدخلات الخارجية والتصرفات أحادية الجانب في ليبيا.يأتي ذلك في وقت لاقت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم الشعب والقبائل الليبية لمواجهة العدوان التركي والجماعات الإرهابية ترحيبا كبيرا، فيما قال البرلمان الليبي إنه يستعد للطلب رسميا من مصر دعمها في مواجهة الاعتداءات الخارجية.