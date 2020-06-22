المشاهد المنسية (4).. سر جراحة التجميل في وجه أحمد زكي: «رفضها الأطباء»

في فترة التسعينات كان الفنان ممدوح موافي، والمنتجان محمد وأحمد السبكي، يبحثون عن فيلا لتصوير فيلم بطولة الفنان أحمد زكي، فرشحوا فيلا الدكتور حسن البنا الاستشاري باتحاد الإذاعة والتلفزيون، فأعجب الفنان الراحل بها، بل وشعر براحة نفسية لخصوصيتها، وطلب شرائها، وألح في ذلك، لكن "البنا" لم يوافق.توطدت العلاقة بين الفنان الراحل و"البنا" وأصبح طبيبه الخاص، وحكى الثاني في حوار بجريدة "الكرامة" 2006، عن علاقتهم.وعن نوعية الأفلام التي كان يحب الفنان أحمد زكي تقديمها، قال "البنا"، إنه كان يفضل الأفلام الاجتماعية ذات الأبعاد السياسية، وبعد فترة بدأ يفكر في الشخصيات التاريخية، مثل عرابي، سعد زغلول، عبد الناصر، السادات، وعندما عرض عليه فيلم "ناصر 56" وافق عليه على الرغم من أجره في تلك الفترة التي وصل إلى خمسة أضعاف ما حصل عليه فيه.كان الفنان أحمد زكي يريد الوصول إلى أقرب شبه للرئيس جمال عبد الناصر، مما دفعه لاحتمالية قوية لعمل جراحة تجميلية للأنف حتى يصل إلى الشكل الأقرب لأنف "عبد الناصر".وبدأ الدكتور حسن البنا بالفعل في البحث والتواصل مع عدة مراكز تجميل لإجراء العملية، حتى توافق مع مركز برتغالي متخصص في جراحات تجميل أنف البحر الأبيض المتوسط، وأرسلوا لهم صورة "عبد الناصر" و"زكي"، وجاء رد الخبير بأن الجراحة قابلة للتنفيذ، وستصل لدرجة عالية من الشبه، لكنه لا يضمن إزالتها، والعودة لأصل شكل أنف احمد زكي قبل إجراء التعديل.على الرغم من رد خبير التجميل، واستحالة عودة شكل أنفه لسابقها، إلا أنه كان فرحًا بذلك، لكن الدكتور حسن البنا رفض إجراء العملية، واستخدموا أنف مركبة، وقاموا بعمل 10 نماذج لتلك الأنف، وتم تصوير 9 دقائق بهذه القطعة المركبة، لكن لجنة من التلفزيون تشكلت لمشاهدة التسع دقائق وقررت عدم حاجة أحمد زكي لأن يتشبه بـ"عبد الناصر"، لأنه قادر على التقمص والوصول إلى تمام الشبه، وألغيت الفكرة.ووضع الفنان أحمد زكي عدسات لاصقة برتقالية اللون، حتى تعطي لمعة عين الرئيس جمال عبد الناصر.