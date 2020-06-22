رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

المشاهد المنسية (4).. سر جراحة التجميل في وجه أحمد زكي: «رفضها الأطباء»

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:16 م
أحمد زكي
أحمد زكي
وائل توفيق
طباعة
في فترة التسعينات كان الفنان ممدوح موافي، والمنتجان محمد وأحمد السبكي، يبحثون عن فيلا لتصوير فيلم بطولة الفنان أحمد زكي، فرشحوا فيلا الدكتور حسن البنا الاستشاري باتحاد الإذاعة والتلفزيون، فأعجب الفنان الراحل بها، بل وشعر براحة نفسية لخصوصيتها، وطلب شرائها، وألح في ذلك، لكن "البنا" لم يوافق.

توطدت العلاقة بين الفنان الراحل و"البنا" وأصبح طبيبه الخاص، وحكى الثاني في حوار بجريدة "الكرامة" 2006، عن علاقتهم.

وعن نوعية الأفلام التي كان يحب الفنان أحمد زكي تقديمها، قال "البنا"، إنه كان يفضل الأفلام الاجتماعية ذات الأبعاد السياسية، وبعد فترة بدأ يفكر في الشخصيات التاريخية، مثل عرابي، سعد زغلول، عبد الناصر، السادات، وعندما عرض عليه فيلم "ناصر 56" وافق عليه على الرغم من أجره في تلك الفترة التي وصل إلى خمسة أضعاف ما حصل عليه فيه.

كان الفنان أحمد زكي يريد الوصول إلى أقرب شبه للرئيس جمال عبد الناصر، مما دفعه لاحتمالية قوية لعمل جراحة تجميلية للأنف حتى يصل إلى الشكل الأقرب لأنف "عبد الناصر".

وبدأ الدكتور حسن البنا بالفعل في البحث والتواصل مع عدة مراكز تجميل لإجراء العملية، حتى توافق مع مركز برتغالي متخصص في جراحات تجميل أنف البحر الأبيض المتوسط، وأرسلوا لهم صورة "عبد الناصر" و"زكي"، وجاء رد الخبير بأن الجراحة قابلة للتنفيذ، وستصل لدرجة عالية من الشبه، لكنه لا يضمن إزالتها، والعودة لأصل شكل أنف احمد زكي قبل إجراء التعديل.

على الرغم من رد خبير التجميل، واستحالة عودة شكل أنفه لسابقها، إلا أنه كان فرحًا بذلك، لكن الدكتور حسن البنا رفض إجراء العملية، واستخدموا أنف مركبة، وقاموا بعمل 10 نماذج لتلك الأنف، وتم تصوير 9 دقائق بهذه القطعة المركبة، لكن لجنة من التلفزيون تشكلت لمشاهدة التسع دقائق وقررت عدم حاجة أحمد زكي لأن يتشبه بـ"عبد الناصر"، لأنه قادر على التقمص والوصول إلى تمام الشبه، وألغيت الفكرة.

ووضع الفنان أحمد زكي عدسات لاصقة برتقالية اللون، حتى تعطي لمعة عين الرئيس جمال عبد الناصر.

موضوعات متعلقة

الجيش الإثيوبي يقصف معسكرا للقوات السودانية على الحدود

وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة بعد امتحان اللغة العربية بقنا

تفاصيل نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

كانت ترتدى ملابس مكشوفة.. كيف نجت سعاد حسنى من علقة ساخنة؟

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

حالتا وفاة و3 محاولات غش بامتحان الثانوية الأزهرية اليوم

وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة بعد امتحان اللغة العربية بقنا

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

حكاية أغرب اتهام وُجه لـ فرج فودة.. «شبه شيخ الأزهر بعامة الناس»

المشاهد المنسية (4).. سر جراحة التجميل في وجه أحمد زكي: «رفضها الأطباء»

يحيى الطاهر عبدالله.. بدل اسمه الحقيقي.. وحقق نبوءة والده في سن صغيرة

طلّقت 7 مرات.. سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

نجم الساعة

حكاية أغرب اتهام وُجه لـ فرج فودة.. «شبه شيخ الأزهر بعامة الناس»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تردد قناة مصر التعليمية 2020 لمشاهدة أهم مراجعات ليلة الامتحان النهائية

ديزني لاند باريس تفتح أبوابها مجددا في 15 يوليو

لبنان يحيي «عيد الموسيقى» من الشرفات

منصة نسائية مصرية تفوز بجائزة عالمية من بين ممثلي 162 دولة

مقالات الرأي
ماجد حبته
ذئب منفرد.. أم عميل متمرد؟
جمال طه
10 ملاحظات على خط مصر الأحمر
القس. رفعت فكرى
من أب لابنه
مؤمن المحمدي
العزيمة
المزيد

الثقافة

«البحث العلمي»: المشروع الوطني للقراءة يتفق مع رؤية مصر 2030

«في ذكرى ألبير قصيري».. تفاصيل علاقته بأشهر كاتب «إباحي» في العالم

«عُرس الياسمين» و«حكاية جنون مختلف».. قصص قصيرة من سوريا

ناقد: في هذا الزمن يتم دهس الناقد «عديم الشلة»