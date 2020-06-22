منة فضالي تشوق جمهورها بصورة من «زنزانة 7»

شوقت الفنانة منة فضالي جمهورها بنشر صورة من الفيلم السينمائي الجديد «زنزانة 7» حيث كشفت عن اللوك الذي ستظهر به على صفحتها بـ«فيس بوك» معلقة عليها «soon».«زنزانة 7» كان من المفترض عرضه خلال الموسم الماضي، لكن نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد تم تأجيله.ويشارك في بطولته نضال الشافعي وأحمد زاهر ومايا نصري وإيهاب فهمي وأحمد التهامي وهو من تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.