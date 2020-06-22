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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يكرم حارسه لبلوغه سن التقاعد

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:05 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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حرص محافظ الغربية، اليوم الإثنين، على تكريم حارسه عبد السلام عبد القادر الزلبانى، لبلوغه سن التقاعد، وإحالته للمعاش اليوم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي أقامه المحافظ بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وعدد من موظفى إدارات الديوان العام، وعدد من القيادات لديوان عام المحافظة، وعدد من قيادات مجلس المدن.

من جانبه أكد محافظ الغربية، أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لجهوده المخلصة طوال فترة عمله بالمحافظة، متنميا له التوفيق في حياته القادمة.

وعلى جانب آخر، نفت محافظة الغربية ما تردد بشأن اختفاء ورقة إجابة داخل لجنة مدرسة المحلة الثانوية بنات وشكوى أولياء الأمور من تأخر خروج الطلاب بعد غلق بوابات المدرسة من قبل رئيس اللجنة.

وقال المكتب الإعلامي بالمحافظة إن تقرير غرفة عمليات مراقبة سير العملية الامتحانية بالمديرية لم يرد فيه اختفاء ورقة امتحان اللغة العربية، وأن تأخر خروج الطلاب كان بسبب توزيع البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية، الاقتصاد، والإحصاء)، بعد انتهاء امتحان اللغة الغربية في الواحدة مساءً، وهو ما يتطلب توقيع كل طالب بنفسه في كشوف استلام كل مادة.

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