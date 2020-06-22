الكويت يدين التدخلات العسكرية التركية والإيرانية بشمال العراق

أعرب مجلس الوزراء الكويتي، عن إدانته للتدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراق.وأكد المجلس - في بيان أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم الإثنين، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - أن التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق، تمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق وتهديدا صريحا لأمنه.وشدد على تأييد الكويت لكافة الإجراءات التي تتخذها العراق، للحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره.