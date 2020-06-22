«ترويج للمثلية».. بلاغ للنائب العام ضد ابنة صالح سليم المتحولة جنسيا

حصلت «الدستور» على المستندات الخاصة ببلاغ تقدم به المحامي أيمن محفوظ، للنائب العام ضد ابنة الممثل صالح سليم المتحولة جنسيا بعد ظهورها في فيديو روجت فيه للمثلية الجنسية.وذكر «محفوظ» في بلاغه أن الحرب مستمرة على ثقافتنا وأخلاقنا وظهور العديد من أبناء المشاهير للدعوة لنشر الرزيلة والفسق بين شبابنا وفتياتنا هي حرب فعلية تواجهها مصر.وظهرت ابنة الممثل هشام سليم وحفيدة الكابتن صالح سليم بعد إجراء عملية تحويل لنوعها من أنثى لذكر في إحدى الفيديوهات للترويج للمثلية الجنسية والدفاع عن حقوق المثليين وأن حقهم فيها من قبيل الحقوق الشخصية والإنسانية.وأضاف في بلاغه أن نور هشام سليم بمطالبتها الفجة لما ادعته بحق المثليين في الشذوذ لانعدام الاختيار لهم مبرره دعوتها الرخيصة بأن الشذوذ هو خلق من الطبيعة لهم وهذا تجرأ وإهانة للذات الإلهية التي كرمت الإنسان، وتلك الدعوة باطلة لأن الانحراف السلوكي ليس من خلق الله إنما من أفعال البشر وشيطانيهم.واستطرد أن الأكثر جرما من المجرم هو من يشجعه على إجرامه وانحرافه، ومن يدعوا لمساندتهم والاعتراف بأن تلك الأفعال المحرمة والمجرمة هي حق لهم.وأكد محفوظ أن الجرم الذي افترفته نور هشام سليم يعاقب عليه قانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961 وكذلك طبقا للمواد 178 و269 و294 من قانون العقوبات بالحبس والغرامة على من يُحرض بمكان عام على الفسق أو الفجور أو البغاء، بأي وسيلة بأن حرض ذكرًا لارتكاب فعل اللواط أو الفجور أو إتيان أفعال منافية للآداب.واختتم محفوظ بلاغه المرسل إلكترونيا بأن ما ظهر في الفيديو من أفعال المشكو في حقها أو حقه لأن مقدم البلاغ غير متأكد من جنسها الذكري أو الأنثوي يعد جريمة، كما أسلفنا في بيان مواد الاتهام، مطالبا باتخاذ اللازم قانونا وسرعة إصدار أمر ضبط وإحضار للمشكو في حقها.