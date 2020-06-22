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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: فرض حظر التجوال بمحافظة واسط للسيطرة على انتشار كورونا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 07:56 م
كورونا
كورونا
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أعلنت اللجنة الأمنية والصحية العليا في محافظة "واسط" العراقية اليوم الاثنين، فرض حظر التجوال الشامل في عموم المحافظة اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن رئيس اللجنة محافظ واسط محمد جميل المياحي، قوله: إن اللجنة العليا عقدت اجتماعا مساء اليوم لبحث تنفيذ خطة أمنية وصحية محكمة لحماية أبناء المحافظة من زيادة الإصابات بكورونا، مضيفا أن الخطة الأمنية الجديدة سيتم تطبيقها ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، وتتضمن إجراءات جديدة في الحظر الصحي الشامل، وجملة من العقوبات والغرامات ستفرض على غير الملتزمين، إضافة إلى خطة طوارئ عاجلة في حال وصول الأمور إلى تداعيات غير محمودة للحد من انتشار كورونا.

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