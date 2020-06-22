رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«العواري» يلقي محاضرة بعنوان «مدخل لدراسة علوم التفسير»

الإثنين 22/يونيو/2020 - 07:53 م
الدكتور عبد الفتاح
الدكتور عبد الفتاح العوارى
أميرة العناني
طباعة

ألقى الدكتور عبد الفتاح العوارى عميد كلية أصول الدين بجامعه الأزهر بالقاهرة، محاضرة اليوم بعنوان "مدخل لدراسة علوم التفسير"، وذلك ضمن فاعليات الدوره التدريبية التى تعقدها المنظمه العالميه لخريجي الأزهر عبر تقنيه الفيديو كونفرانس لعدد من أئمة وعلماء الهند والصومال.

وقال العوارى إن علم التفسير هو العلم الذى يتعامل مع كلمات القرآن الكريم من حيث عطائها ومعرفة أسرارها وما تتضمنه من أحكام وتشريعات، مؤكدًا أن من يتصدى لهذا العلم لابد أن يكون ملما بعدة علوم ومعارف، لتعد ركيزة أساسيه لمعرفة كيفية التعامل مع كتاب الله تعالى.

وأشار عميد كلية أصول الدين بالقاهره، إلى أنه اذا لم يحصل المفسر هذه العلوم والمعارف التى تعد حصانة له، يكون قد عرض نفسه لعقوبة من الله تعالى فى الآخره، ومن هنا وضع العلماء عدة شروط لابد من توافرها بمن يقوم بتفسير كتاب الله تعالى، منها أن يكون صحيح الاعتقاد وملازما للسنة، وأن يكون متجردا من الهوى وأن يكون ملما بعلم اللغة وآدابها، وعالما بالقراءات إلى جانب عدة شروط اخرى.

وأكد العوارى أن توافر هذه الشروط، هو مايحفظ المفسر من الوقوع فى الشطط والتعسف فى تأويل النص، وأنه وجب التحذير من أصحاب الآراء الضاله الذين يفسرون النص الشريف تفسيرا يخدم أغراضهم وأن هؤلاء حادوا عن جادة الصواب.

وفي الختام شدد العوارى على ضرورة مشاركة العلماء هموم مجتمعاتهم والعمل على حلها من منطلق أن الدين للحياه.

موضوعات متعلقة

«التأمين الصحي» يكشف عدد الطلاب مصابي كورونا أول يوم لامتحانات الثانوية

تفاصيل الموجة الحارة التي تضرب البلاد غدًا

كانت ترتدى ملابس مكشوفة.. كيف نجت سعاد حسنى من علقة ساخنة؟

حالتا وفاة و3 محاولات غش بامتحان الثانوية الأزهرية اليوم

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

حالتا وفاة و3 محاولات غش بامتحان الثانوية الأزهرية اليوم

وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة بعد امتحان اللغة العربية بقنا

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

حكاية أغرب اتهام وُجه لـ فرج فودة.. «شبه شيخ الأزهر بعامة الناس»

المشاهد المنسية (4).. سر جراحة التجميل في وجه أحمد زكي: «رفضها الأطباء»

يحيى الطاهر عبدالله.. بدل اسمه الحقيقي.. وحقق نبوءة والده في سن صغيرة

طلّقت 7 مرات.. سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

نجم الساعة

حكاية أغرب اتهام وُجه لـ فرج فودة.. «شبه شيخ الأزهر بعامة الناس»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تردد قناة مصر التعليمية 2020 لمشاهدة أهم مراجعات ليلة الامتحان النهائية

ديزني لاند باريس تفتح أبوابها مجددا في 15 يوليو

لبنان يحيي «عيد الموسيقى» من الشرفات

منصة نسائية مصرية تفوز بجائزة عالمية من بين ممثلي 162 دولة

مقالات الرأي
ماجد حبته
ذئب منفرد.. أم عميل متمرد؟
جمال طه
10 ملاحظات على خط مصر الأحمر
القس. رفعت فكرى
من أب لابنه
مؤمن المحمدي
العزيمة
المزيد

الثقافة

«البحث العلمي»: المشروع الوطني للقراءة يتفق مع رؤية مصر 2030

«في ذكرى ألبير قصيري».. تفاصيل علاقته بأشهر كاتب «إباحي» في العالم

«عُرس الياسمين» و«حكاية جنون مختلف».. قصص قصيرة من سوريا

ناقد: في هذا الزمن يتم دهس الناقد «عديم الشلة»