«عمليات الثانوية الأزهرية» تنعى طالبين توفيا أول أيام الامتحانات

أوضح تقرير غرفة عمليات الشهادة الثانوية الأزهرية أن حالة من الاستقرار والانتظام سادت في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية خلال اليوم الأول من امتحانات القسم الأدبي في مادة الفقه، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر الدراسي أو عدم مناسبتها الزمن المقرر للامتحان، ورصدت غرف المتابعة ما يلي:-عدد (1) حالة تمزيق أوراق إجابة، وتم تحرير محضر بها.عدد (3) حالات غش بالتليفون المحمول، وتم تحرير محاضر بها.عدد (1) حالة غش إلكتروني، وتم تحرير محضر بها وتصوير الورقة.عدد (2) حالة امتناع عن الكتابة، وتم تحرير محضر بهما.عدد (5) حالات ارتفاع في درجة الحرارة وتم التعامل طبيا طبقا للبروتوكول.ونعت غرفة عمليات الثانوية الأزهرية، في تقريرها، الطالبين اللذين وافتهما المنية اليوم، داعية الله عز وجل أن يرحمهما ويلهم أهليهما وذويهما الصبر والسلوان.