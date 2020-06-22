شريف رمزي ينضم لحملة «لا لختان الإناث»: جريمة بكل المقاييس

انضم الفنان شريف رمزي، لحملة "لا لختان الإناث"، وذلك في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".ورفع شريف رمزي، لافتة كتب عليها: "الختان جريمة احميها من الختان، الختان جريمة بكل المقاييس لا للختان".وكان المجلس القومي للمرأة قد أطلق حملة منذ فترة لمناهضة ختان الإناث والتي تحمل اسم "احميها من الختان"، وتجب مختلف المحافظات للتوعية بخطورة الختان وما يسببه للفتيات من مشاكل نفسية.