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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«هندسة طنطا»: استراتيجية متكاملة لإضافة كليات الذكاء الاصطناعى بالجامعات

الإثنين 22/يونيو/2020 - 07:06 م
الذكاء الاصطناعى
الذكاء الاصطناعى
رباب الأهواني
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قال الدكتور محمود زكي، عميد هندسة طنطا، إن إنشاء كلية الذكاء الاصطناعى خطوة لتطوير البنية التحتية بالجامعة، مشيرًا إلى أنه في البداية جرى الاتصال بعدد من الدول للاستفادة من هذا المجال.

أضاف زكي، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب فى برنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن كلية الذكاء الاصطناعى ستقوم بتخريج عدد من الكوادر القوية فى مجال الروبوت والذكاء الاصطناعى التى قد يستفاد منها فى العديد من المجالات.

وأكد أن مصر وضعت خطة استراتيجية متكاملة لإضافة كليات الذكاء الاصطناعى بالجامعات المصرية.

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