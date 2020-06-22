«هندسة طنطا»: استراتيجية متكاملة لإضافة كليات الذكاء الاصطناعى بالجامعات

قال الدكتور محمود زكي، عميد هندسة طنطا، إن إنشاء كلية الذكاء الاصطناعى خطوة لتطوير البنية التحتية بالجامعة، مشيرًا إلى أنه في البداية جرى الاتصال بعدد من الدول للاستفادة من هذا المجال.أضاف زكي، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب فى برنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن كلية الذكاء الاصطناعى ستقوم بتخريج عدد من الكوادر القوية فى مجال الروبوت والذكاء الاصطناعى التى قد يستفاد منها فى العديد من المجالات.وأكد أن مصر وضعت خطة استراتيجية متكاملة لإضافة كليات الذكاء الاصطناعى بالجامعات المصرية.