متخصص في الشأن الليبي: تركيا تحاول إيجاد مخرج من الأزمة الحالية

قال خالد محمود، المتخصص في الشأن الليبي إن حكومة الوفاق المدعومة من تركيا تحاول إيجاد مخرج من الأزمة الراهنة.أضاف محمود، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد »، أن الاجتماعات التي تمت خارج العاصمة تؤكد أن طرابلس غير آمنة والميليشيات تسيطر على الوضع.ونوه إلى أن الوقت مبكر للحديث عن مستجدات على الأرض وأن مصر ليست بعيدة عن المفاوضات والمطروح حاليًا التزام تركيا بالخطوط الموضوعة.من ناحيته، قال الكاتب الصحفي أشرف العشري مدير تحرير صحيفة الأهرام، إن القبائل الليبية أهم مكون في ليبيا وتعتبر حجر الزاوية في المعادلة السياسية والعسكرية في المرحلة المقبلة.ولفت خلال مداخلة هاتفية مع عزة مصطفى إلى أن القبائل لعبت دورًا كبيرًا في إنهاء الاحتلال الإيطالي من قبل، وتأييد القبائل الليبية لدعم مصري يخلصهم من الغزو التركي بمثابة توفير الغطاء الكامل للطرح المصري بشأن الأزمة الليبية.وأكد أن القبائل الليبية هي الرقم الصعب في المعادلة الليبية ولهم تأثير كبير مع الجيش الوطني الليبي مؤكدًا أن القبائل لديها 90% من أوراق الضغط.