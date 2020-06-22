رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إنشاء مركز لريادة الأعمال واحتضان المواهب بمركز شباب الجزيرة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:55 م
إنشاء مركز لاحتضان
إنشاء مركز لاحتضان المواهب
إسراء جمال
طباعة
استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اليوم الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمركز شباب الجزيرة وتم مناقشة الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين فى معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار والذى يعقد سنويا تحت رعاية سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين الطرفين في مجال الحاضنات التكنولوجية وريادة الأعمال وجامعة الطفل.

وشدد وزير الشباب والرياضة على سرعة الانتهاء من التجهيزات اللازمة واعتماد الخطة التنفيذية وبدء المركز فى تقديم خدماته للجمهور فى أكتوبر القادم، وقد أثنى وزير الشباب والرياضة على جهود أكاديمية البحث العلمي برئاسة الدكتور محمود صقر في دعم الحاضنات التكنولوجيه التي تهدف إلي احتضان رواد الأعمال التكنولوجيين والمبتكرين.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن الحاضنة تختص بتقديم خدمات ما قبل الاحتضان ويتضمن برنامج تدريبي متكامل يشمل، أبحاث السوق Market research - انشاء نموذج العمل Business model - أختيار وترشيد أفكار العمل ideation - ريادة الأعمال المرنة.

واضاف صبحي أنه من المقرر اقامة يوم لعرض الأفكار على مستثمرين Demo Day، وتوفير بيئة ملائمة للابتكار والتدريب وعقد الاجتماعات، وكذلك الأحتضان التمويلي والعينى لعدد عشرة مشاريع ناشئة سنويا بعد أجتيازها جميع مراحل التقييم، والاحتضان التمويلي لعدد خمسة مشروعات ناشئة سنويا بعد اجتيازها جميع مراحل التقييم.

وأوضح وزير الرياضة، ان الحاضنة ستقدم الإستشارات التسويقية والإدارية واللوجيستية ودراسات الجدوى، وإستضافة معارض للمشاريع الناشئة بغرض التشبيك بالمؤسسات المالية بالدولة والمستثمرين للتنسيق والدعم المادي، ومشاركة رواد الاعمال في تمثيل حاضنة الوزارة في المعارض والملتقيات والمسابقات المحلية والدولية.

ولفت أشرف صبحي بأن المستهدف سنويا كمخرجات من حاضنة الأعمال، هو تقديم تدريبات ما قبل الاحتضان والمتمثلة في الدعم والتوجيه المعرفي والقانوني والفنى والتسويقي لعدد 500 مشروع ريادى متميز ناتج عن تدريبات الوزارة في مجال ريادة الأعمال، وتقديم الدعم المالي بقيمة تتراوح من ١٠٠ الف إلى ٢٠٠ ألف لكل مشروع، وكذلك تقدم الحاضنة الاحتضان المكانى للمشروع داخل مركز شباب الجزيرة لمدة عام لعدد 10 مشروعات ريادية متميزة بعد مرورها بكافة مراحل التقييم واللجنة الفنية المشكلة من وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية البحث العلمي وكوكبة متميزة من الخبراء والإستشاريين في مجال ريادة الاعمال.

وأوضح صقر، أن الدور الكبير الذي تقوم به الأكاديمية في دعم المجتمع العلمي في نشر ودعم ثقافة الابتكار والإبداع في كل ربوع الجهورية لا يتحقق إلا من خلال الشراكة مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية وعندما نتحدث عن برامج لدعم الابتكار وريادة الأعمال واحتضان النوابغ فإن وزارة الشباب والرياضة هى شريك استراتيجى وتلعب دورا محوريا فى بناء الانسان المصرى بالتعاون مع التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى. ويأتي التوسع فى إنشاء الحاضنات ودعم أنشطة الابتكار وريادة الأعمال ضمن سياسة وخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتى تولى أهمية قصوى لتأهيل شباب قادر على خلق فرصة العمل، وأضاف صقر أن الحاضنة المزمع إنشاؤها فى مركز شباب الجزيرة ستكون فريدة من نوعها ومتميزة وستقدم خدمات غير مسبوقة لكل شباب مصر وليس فقط طلاب الجامعات، ونسعى لضم شركاء جدد إلى برنامج الحاضنات التكنولوجية انطلاق لتغطية معظم الأقاليم المصرية والتخصصات التكنولوجية.
إنشاء مركز لاحتضان المواهب
إنشاء مركز لاحتضان المواهب
إنشاء مركز لاحتضان المواهب
إنشاء مركز لاحتضان المواهب

موضوعات متعلقة

حالتا وفاة و3 محاولات غش بامتحان الثانوية الأزهرية اليوم

الجيش الإثيوبي يقصف معسكرا للقوات السودانية على الحدود

تفاصيل الموجة الحارة التي تضرب البلاد غدًا

تفاصيل نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

حالتا وفاة و3 محاولات غش بامتحان الثانوية الأزهرية اليوم

وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة بعد امتحان اللغة العربية بقنا

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

يحيى الطاهر عبدالله.. بدل اسمه الحقيقي.. وحقق نبوءة والده في سن صغيرة

طلّقت 7 مرات والأخير «بهدلني»: سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

الحمير أكثر من الأغنياء.. غرائب وطرائف مصر وقت الحملة الفرنسية

كانت ترتدى ملابس مكشوفة.. كيف نجت سعاد حسنى من علقة ساخنة؟

نجم الساعة

طلّقت 7 مرات والأخير «بهدلني»: سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

ديزني لاند باريس تفتح أبوابها مجددا في 15 يوليو

لبنان يحيي «عيد الموسيقى» من الشرفات

منصة نسائية مصرية تفوز بجائزة عالمية من بين ممثلي 162 دولة

أدوية تؤثر على هرموناتك

مقالات الرأي
ماجد حبته
ذئب منفرد.. أم عميل متمرد؟
جمال طه
10 ملاحظات على خط مصر الأحمر
القس. رفعت فكرى
من أب لابنه
مؤمن المحمدي
العزيمة
المزيد

الثقافة

«عُرس الياسمين» و«حكاية جنون مختلف».. قصص قصيرة من سوريا

ناقد: في هذا الزمن يتم دهس الناقد «عديم الشلة»

وزير الثقافة العراقي ينعى الروائي حميد الربيعي

«بصريات نقدية.. فصول فى تعالق الأدب التقنية» جديد عبدالرحمن المحسنى